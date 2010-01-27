Юрист: изменение избирательного закона между турами может стать поводом для обжалования итогов выборов

Внесение изменений в избирательное законодательство между двумя турами может стать формальным поводом для обжалование результатов выборов, считают юристы.

Вполне вероятно, что изменение законодательства, в том числе и по выборам Президента, может быть формальным поводом для обжалования результатов как второго тура голосования, так и выборов в целом. Такое мнение агентству УНИАН высказал адвокат, партнер ЮФ “Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ, отвечая на вопрос о законности внесения изменений в избирательное законодательство в промежутке между двумя турами выборов и о том, не станет ли такое изменение правил игры поводом для обжалования результатом голосования.

В том же время, М.КОПЕЙЧИКОВ отметил, что “маловероятно, что это (внесение изменений) может быть причиной для признания выборов несостоявшимися или результатов голосования недействительными”.

Комментируя последствия обжалования кем-либо результатов Президентских выборов и возможности создания в стране ситуации “три президента – действующий, новоизбранный и несогласный с результатами”, юрист высказал мнение, что сам факт подачи исков, при отсутствии определений суда об обеспечении иска путем, к примеру, запрета публикации результатов голосования, не приведет к "замораживанию" ситуации.

М.КОПЕЙЧИКОВ также прокомментировал возможные последствия различные вариаций голосования избирателей во втором туре. Так, по его словам, во втором туре, при наличии 2-х кандидатов в бюллетене, избранным считается тот, кто получил больше голосов, даже если "против всех" будет больше половины. Аналогично, даже если больше половины бюллетеней будут испорчены, победитель в туре определяется по оставшимся. Он также добавил, что при голосовании при двух кандидатурах в бюллетене не будет иметь никакого значения, сколько избирателей явились на участки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в четверг, 28 января, на внеочередной сессии рассмотрит законопреокты, вносящие изменения в законодательство, регламентирующее выборы Президента.

В повестку дня, в частности, внесены законопроекты: “О внесении изменений в закон Украины "О выборах Президента Украины" (в отношении организации работы избирательных комиссий)” (реестр. № 6004); “О внесении изменений в закон Украины “О выборах Президента Украины” (в отношении недопущения искажения волеизъявления избирателей)” (реестр. № 5509).

Справка УНИАН. В обществе, штабах, среди экспертов активно обсуждается вопрос – как и за кого будут голосовать, нужно ли вообще приходить на выборы, а также насколько реальная возможность срыва второго тура Президентских выборов или признания их несостоявшимися.

Так, политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ высказал мнение, что сторонники Виктора ЮЩЕНКО могут вообще не прийти на голосование из-за того, что они несколько растеряны. Он не исключил, что может быть использован определенный сценарий срыва выборов, в том числе с помощью использования судов.

Ряд участников президентской гонки (например, Виктор Ющенко, Арсений Яценюк, Владимир Литвин) уже призвали своих избирателей прийти на выборы, но голосовать “Против всех”. Кто-то, например, Сергей Тигипко, никак не ориентирует своих избирателей по поводу голосования во втором туре, ссылаясь, что его избиратели – народ умный и сами примут решение.