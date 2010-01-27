Главное на 27 января (вечер)

Финансы

В апреле-мае текущего года Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Технически в первом квартале мы можем не успеть, но в апреле-мае мы точно можем выйти и мы выйдем на внешние заимствования», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом и.о. министра финансов подчеркнул, что на сегодняшний день ведутся переговоры по этому вопросу. «Это пока переговорный процесс, и когда он выйдет на какую-то определенную стадию, мы дадим об этом информацию», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 12,158 млн. долларов по курсу 8,01 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 59 банков.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0715/8,0890 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0680/8,0750 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0735/8,0820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2662/0,2668 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2660/0,2665 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2663/0,2668 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал – 30,28 рубля за доллар (-0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4025/1,4095 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3265/11,3540 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3340/11,3485 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,3520/11,3745 грн./евро.

Новости ТЭК

НК "ЛУКОЙЛ" намерена с 28 января этого года остановить ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» на плановый капитальный ремонт, который продлится около полутора месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НК "ЛУКОЙЛ".

В сообщении отмечается, что 28 января на заводе будут проведены работы по остановке технологических объектов предприятия. В ходе ремонтных работ будут осуществлены плановая регенерация катализатора риформинга, замена катализатора гидроочистки и изомеризации, работы по реконструкции печи П-1 риформинга с заменой и переобвязкой змеевиков для улучшения ее работы, модернизация компрессоров риформинга с целью повышения их надежности и увеличения межремонтного пробега. Также будут выполнены работы в объеме капитального ремонта установок с ревизией и заменой оборудования.

Также в сообщении отмечается, что во время проведения планового капитального ремонта завода АЗС "ЛУКОЙЛ-Украина" будут снабжаться нефтепродуктами, заблаговременно накопленными в резервуарном парке Одесского НПЗ.

НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на февраль на 2,5%.

Об этом сказано в постановлении комиссии №45 от 25 января т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,5% – до 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 2,5%, до 64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG с сегодняшнего дня ограничила на 15% поставки газа предприятию химической промышленности ZCh Police.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ZCh Police, из-за ограничения газовых поставок на предприятии сложилась критическая ситуация, следствием которой может стать сокращение поставок продукции предприятия на польском рынке на 15-17% (в зависимости от вида продукции).

По данным польских медиа, ZCh Police – пока единственное предприятие, которому ограничены поставки газа. При этом крупнейшая нефтегазовая компания Польши PKN Orlen и предприятие по производству минеральных удобрений ZA Puławy получают газ без ограничений, однако готовятся к возможному сокращения поставок.

Агропром

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком “без ГМО” товаров, в которых ГМО содержаться не может.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, соответствующая норма фактически себя не оправдала, а лишь доставила сложности производителям продуктов питания. “Как показала практика, введение такой маркировки приводит к неоправданной потере времени и средств субъектов хозяйствования, что связано с перемаркировкой продукции, которая находится в торговых сетях. Это связано с производством новых этикеток и проведением лабораторных исследований даже тех пищевых продуктов, в которых ГМО на сегодняшний день не может присутствовать в принципе – соль и другие продукты, в которых отсутствует белок”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, министр подчеркнул, что маркировка “без ГМО” не соответствует мировым стандартам. “Поэтому сейчас мы предлагаем отменить обязательную маркировку значком “без ГМО” и предусматриваем установление маркировки лишь той продукции, которая содержит лишь зарегистрированные в Украине генетически модифицированные организмы или составляющие которой были изготовлены из продукции, содержащей ГМО”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

(УНИАН)