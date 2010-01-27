Анонс на 28 января

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Николаев.

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Начнется внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

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Состотися заседание НКРЭ.

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Состоится расширенное заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будут объявлены и обсуждены основные итоги деятельности за прошлый год и приоритеты работы на этот год. Будет представлена экранизированная презентация с динамикой всех нарушений конкурентрного законодательства, которые в значительной мере влияют на экономические процессы в государстве. И.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко прокомментирует для представителей СМИ ситуацию, сложившуюся на рынках нефтепродуктов, сообщит о действиях органов Комитета в этой сфере и сделает заявление по поводу результатов проверки Комитета Счетной палатой Украины.

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Пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко, посвященная теме пересчета за непредоставленные и некачественные жилищно-коммунальные услуги.

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Пресс-конференция на тему: «Современное состояние и пути совершенствования системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в 2010р.». Будет обсуждаться вопросы о пересмотре лимитов автогражданской ответственности, перспективах внедрения в Украине «еврорапорта», создании централизованной базы страховых данных по «автогражданке» и т.п. Участники: Владимир Романишин, ген.директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины; Сергей Коломиец, начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины; Владимир Богатырь, зам.министра юстиции Украины; Виктор Суслов, председатель ГКРФУУ.

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Состоится видео-мост в мультимедийном формате Москва-Киев на тему: «Чернобыль: человеческий фактор в техногенных катастрофах» в рамках совместного проекта «Осторожно, история!» Учасники в Москве: Александр Боровой, профессор Российского научного центра «Курчатовский институт», эксперт МАГАТЭ по радиационным авариям; Ярослав Тромбах, первый зам.директора по научной работе по направлению атомная энергетика и перспективные энергетические технологии РНЦ «Курчатовский институт»; Виктор Сидоренко, советник дирекции РНЦ «Курчатовский інститут. Участники в Киеве: Наталья Барановская, исследователь, составитель сборников «Чернобыльская трагедия. Документы и материалы», «Чернобыль: проблемы здоровья и населения»; Олег Бондаренко, член Национальной комиссии по радиационной защите населения; Валентин Купный, начальник объекта «Укрытие» в период с 1995-по 2002 год; Александр Наумов, советник МОО «Центр ПРИПЯТЬ ком.»; Александр Сирота, вице-президент МОО «Центр ПРИПЯТЬ ком.», журналист, главный редактор сайта города Припять.

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Состоится митинг возле КМУ, посвященный проблеме уничтожения исторического центра Киева. Цель: вынудить правительство принять срочные меры для объявления Постановлением Кабинета Министров Украины моратория на строительство в центре Киева и прекращение незаконных застроек в охранных зонах исторического центра, в первую очередь в буферных зонах объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и других охранных зонах, в частности Национального академического театра российской драмы им..Л.Украинки над ст..м. “Театральная”, Национального музея медицины Украины - по улице Пирогова 2, Александровской (Октябрьской) больницы.

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И.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко в режиме он-лайн трансляции ответит на вопросы о монопольных злоупотреблениях, недобросовестной конкуренции, которые в значительной мере влияют на экономические процессы и ценообразования, в частности - на рынках продовольствия, нефтепродуктов, кабельного телевидения, и т.п.

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Пресс-конференция на тему: “ Итоги деятельности ЗАО УАСК АСКА в 2009 году и стратегия на 2010 год” . Учасники: Андрей Шукатко, генеральный директор ЗАО УАСК АСКА, Александр Сосис, член Наблюдательного совета ЗАО УАСК АСКА, Александр Филонюк, председатель совета Лиги страховых организаций Украины.

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