ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Сотрудники банков воруют больше денег, чем грабители», в котором пишет – грабители украли в прошлом году у банков 2 млн. гривень, в то время как сами сотрудники обворовали свои финучреждения на 450 млн. гривень…

http://delo.ua/dengi/banki/sotrudniki-bankov-vorujut-bolshe-deneg-chem-grabiteli-136656/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Продавцы пшеницы придерживают товар с целью разогреть цены» пишет – за последнюю неделю средний уровень цен на продовольственную пшеницу прибавил около 10 грн. на тонне…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-prodavcy-pshenicy-priderzhivajut-tovar-s-celju-ceny-136646/

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«Дело» в материале «Давос пугает Китаем и долгами» пишет - в текущем году мировое сообщество рискует столкнуться с проблемами нестабильности цен на нефть, падением курса доллара, сокращением инвестиций, а также засухой и утечкой информации. Такая картина развития событий в 2010 году очерчена в опубликованном накануне открытия 40-го Всемирного экономического форума в Давосе отчете «Глобальные риски-2010»…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/davos-pugaet-kitaem-i-dolgami-136658/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Проще говорят» пишет – Кабинет министров принял очередной пакет документов, упрощающих предпринимательскую деятельность. Правительство предложило увеличить ставки упрощенной системы налогообложения, чтобы получить с них более 3 млрд грн. и сократить в несколько раз количество лицензий. В Верховной Раде готовы упростить работу предпринимателей, но называют принятые Кабмином документы предвыборным популизмом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1311839

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Воздушная катастрофа» пишет – минувший год войдет в историю мирового авиарынка как самый неудачный со времен Второй мировой войны, заявили вчера в Международной ассоциации авиатранспорта (IATA). Спрос на авиатранспорт упал до рекордно низкого уровня, а перевозчики потеряли в целом около $11 млрд. Серьезными трудностями начнется для авиакомпаний и 2010 год, прогнозируют в IATA…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1311851

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Издание «Экономические известия» в материале «Морозы сковали цемент» пишет - первый месяц зимы и январские морозы практически остановили цементную отрасль. Сейчас в стране работает всего шесть печей, так как практически полностью отсутствует спрос на главный стройматериал рынка. Игроки ожидают оживления не раньше окончания холодов. Но при этом оптимистично прогнозируют объемы производства хотя бы на уровне минувшего года…

http://eizvestia.com/markets/full/4189177

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Также «Экономические известия» в публикации «Днепрометиз» стал трамплином» пишут - на украинском заводе «Северстали» грядет смена руководства. Дмитрий Сергеев, возглавивший в 2006 г. «Днепрометиз», может вернуться в Россию…

http://eizvestia.com/markets/full/4189189

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«Газета по-киевски» в материале «Украина: Требуются граждане» пишет - по мере того, как подходит к финалу большая политическая игра – президентская гонка, у простых граждан растет ощущение, что их в очередной раз попользовали…

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/28/070711.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Скоростной трамвай поедет к лету. Может быть» пишет – судя по всему, покататься на реконструированном скоростном трамвае киевляне смогут не скоро. «Стройкой века» озаботились уже в Генпрокуратуре. Сейчас она рассматривает выводы межведомственной рабочей группы по поводу соблюдения техстандартов и использования средств на реконструкцию. Кроме того, инвесторы не захотели строить пафосные крупные остановки с магазинчиками, химчистками и парикмахерскими…

http://www.segodnya.ua/news/14110574.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Как вернуть деньги из проблемного банка…» пишет - порекомендовать можно лишь одно – внимательно отслеживайте действия регулятора и быстренько ознакомьтесь с законодательством в этой сфере. Советы специалистов…

http://economics.unian.net/rus/detail/34581

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Цель создания «Титана Украины» отодвигается все дальше...» пишет - конфликт Кабмина и OstChem Ukraine для титановой отрасли не более, чем неприятный эпизод в череде проблем. Важнее другое - станет ли Украина полноценным игроком на мировом рынке, или так и будет его сырьевым придатком...

http://economics.unian.net/rus/detail/34540

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Пьяные цены» пишет – в России в неожиданно быстром росте инфляции в январе виноваты акцизы на алкоголь, посчитал Центр развития Высшей школы экономики. Их повышение ускорило темпы инфляции почти на четверть…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/28/224049

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Издание «Ведомости» в материале «Закончилось дружбой» пишет – Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию. Начавшийся в прошлом году спор выиграла Россия, ее переговорщики выторговали $2,5 млрд доходов для бюджета, подсчитали аналитики. Но Белоруссия рассчитывает на рост объемов беспошлинной нефти в конце года…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/28/224052

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Издание «Известия» в публикации «Кто греет руки на морозе» пишет – суровые холода, охватившие Россию с севера и до самого юга, оказали неожиданно сильное влияние на экономику. Развенчав, например, миф о том, что производство в России никогда не будет столь же эффективным, как на Западе, просто потому, что у нас холодно. "Известия" изучили, как мороз отразился на разных отраслях экономики, и пришли к удивительным выводам…

http://izvestia.ru/economic/article3137821/

(УНИАН)