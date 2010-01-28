Тигипко ни при каких условиях не станет премьером - Литвин

09:59, 28 января 2010
Разное
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Никакой президент не захочет премьера-конкурента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается, что Сергей ТИГИПКО может стать премьер-министром.

Такое мнение он выразил во время эфира на «5 канале» в среду вечером.

По словам В.ЛИТВИНА, кто бы ни победил, новый Президент Украины вряд ли захочет иметь в должности главы правительства сильного конкурента.

"Премьер - это самая весомая политическая фигура. Она намного важнее, чем Президент Украины", - сказал он.

Как отметил В.ЛИТВИН, премьер-министр имеет реальные рычаги влияния «в виде кадров и финансов». «Кто согласится иметь конкурента, тем более, динамического, тем более, богатого, который будет демонстрировать независимость от финансово-олигархических кланов? Поэтому я еще раз говорю «нет», - отметил спикер.

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