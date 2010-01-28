Рада отправила Луценко в отставку

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Отставку Ю.ЛУЦЕНКО поддержали: 171 народный депутат от Партии регионов, один от БЮТ, 11 от НУ-НС, 27 от КПУ, 19 от Блока Литвина и двое внефракционных депутатов.

Автор представления, представитель фракции Партии регионов, первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ обосновал свою позицию тем, что необходимость рассмотрения вопроса об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины, вопреки установленным законодательством запретам.

Эти противоправные действия министра внутренних дел Украины нашли надлежащую правовую оценку со стороны органов судебной власти Украины, заметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В частности, в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева от 11 января, были признаны противоправными действия министра Ю.Луценко во время ведения им предвыборной агитации 4 января в помещении Черкасского драматического театра. Кроме того, Окружным административным судом города Киева в постановлении от 17 января признаны противоправными действия служебных и должностных лиц Министерства внутренних дел относительно истребования, вне дознания и досудебного следствия, у избирательных комиссий сведений о лицах, подавших заявления о голосовании вне границ помещения для голосования.

Кроме того, 25 января прокуратурой Шевченковского района Киева было возбуждено уголовное дело по факту захвата здания Государственного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” и превышения служебных полномочий работниками милиции, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам и государственным интересам, по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 341 и частью второй статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ на заседании парламента назвал такое решение ВР “судилищем над Ю.ЛУЦЕНКО”. Он заявил, что более трети депутатов от Партии регионов не присутствовали во время голосования.

Как заявил на сессии парламента генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Министерство внутренних дел допустило нарушения Конституции и законодательства Украины во время президентских выборов.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О выборах Президента Украины» запрещено незаконное вмешательство кого-либо в избирательный процесс. По словам генпрокурора, «вместе с тем, 15-16 января из прокуратур регионов поступали сообщения о действиях работников МВД в областях и районах государства, связанных с массовыми проверками письменных заявлений избирателей» относительно голосования на дому.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, заместителем министра внутренних дел было дано письменное поручение начальникам областных управлений относительно проверки заявлений граждан о голосовании на дому по состоянию здоровья.

А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что эти действия противоречили требованиям Конституции Украины и требованиям закона «О выборах Президента Украины», и Генеральная прокуратура внесла протест на данное решение.