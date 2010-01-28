Магера: Для фальсификаций второго тура выборов нет возможностей

На сегодняшний день не существует возможностей для фальсификаций второго тура выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

«На сегодняшний день у меня нет такого предчувствия, что могут быть какие-либо фальсификации или нарушения во время избирательного процесса, но вновь отмечаю, что основное средство противодействия каким-либо злоупотреблениям – это механизм подсчета голосов на избирательных участках», - сказал А.МАГЕРА.

По его словам, назначение членов участковых избирательных комиссий от кандидатов в Президенты Украины, которые вышли во второй тур, в пропорции 50 на 50 должно сделать невозможным какие-либо злоупотребления.

Также А.МАГЕРА отметил, что противодействовать фальсификациям и злоупотреблениям должны международные наблюдатели, доверенные лица кандидатов в президенты, а также «сознательные избиратели».