МВД допустило нарушения во время выборов Президента

Министерство внутренних дел допустило нарушения Конституции и законодательства Украины во время президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на сессии парламента генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О выборах Президента Украины» запрещено незаконное вмешательство кого-либо в избирательный процесс. По словам генпрокурора, «вместе с тем, 15-16 января из прокуратур регионов поступали сообщения о действиях работников МВД в областях и районах государства, связанных с массовыми проверками письменных заявлений избирателей» относительно голосования на дому.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, заместителем министра внутренних дел было дано письменное поручение начальникам областных управлений относительно проверки заявлений граждан о голосовании на дому по состоянию здоровья.

А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что эти действия противоречили требованиям Конституции Украины и требованиям закона «О выборах Президента Украины», и Генеральная прокуратура внесла протест на данное решение.