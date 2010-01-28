Избирательные бюллетени отпечатают до конца недели

До конца этой недели будет отпечатано основное количество избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

Он объяснил, что на сегодняшний день завершается подача заказов на полиграфкомбинат «Украина» по печатанию избирательных бюллетеней для города Киева и Киевской области.

А.МАГЕРА отметил, что печать бюллетеней идет по графику.

Он объяснил, что подача заказов по печатанию бюллетеней для Киева и области в последнюю очередь объясняется тем, что доставление бюллетеней в эти регионы не вызывает трудностей, в отличие от регионов, расположенных вдалеке от столицы.