Корнийчук: юридических нарушений в отставке Луценко нет

Первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК не видит нарушений юридических процедур в отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, однако считает, что Верховная рада «пошла на поводу» у Партии регионов.

Об этом Е.КОРНИЙЧУК заявил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«С точки зрения юридических процедур отставка не вызывает сомнений. За это проголосовало большинство в парламенте по результатам отчета министра внутренних дел перед парламентом», - сказал Е.КРНИЙЧУК.

Заместитель министра юстиции напомнил, что в соответствии с национальным законодательством для назначения или увольнения министра внутренних дел необходимо представление премьер-министра.

«Но а поскольку такого представления не было, то Верховная Рада пошла по другой процедуре, рассмотрела отчет о его деятельности и на этом основании проголосовала за отставку. Эта процедура прошла в соответствии с Конституцией и законодательством», - пояснил он.

«Это политический вопрос, связанный с тем, что Министерство внутренних дел сделало все, чтобы не допустить нарушений, связанных с фальсификацией в первом туре. И в этом со стороны милиции не было никаких нарушений», - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

Первый заместитель министра юстиции считает Ю.ЛУЦЕНКО опытным министром, а его практический опыт может быть использован правительством.

Он предположил, что возможна процедура назначения Ю.ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел.

В связи с этим Е.КОРНИЙЧУК напомнил об аналогичном назначении, в частности, Игоря УМАНСКОГО исполняющим обязанности министра финансов.