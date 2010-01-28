Обама признал ошибки

Президент США Барак Обама выступил со своим первым посланием Конгрессу "О положении в стране". Главной задачей 2010 года он назвал борьбу с безработицей, сообщает Немецкая волна.

Важнейшей задачей американской администрации в нынешнем году станет борьба с безработицей. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая 27 января в Конгрессе с ежегодным докладом о положении в стране. Он обратился к конгрессменам с призывом совместными усилиями разработать новую программу оживления экономической конъюнктуры.

"Я не намерен сдаваться", - приводит агентство dpa слова президента США. В то же время он признал, что в минувшее время были допущены ошибки. Многие американцы считают, что обещанные перемены происходят недостаточно быстро, сказал президент.

Войска США будут выведены из Ирака к концу августа 2010 года

Коснувшись международных проблем, Обама подтвердил намерение вывести американские войска из Ирака к концу августа 2010 года. "Эта война подходит к концу, все наши солдаты вернутся домой", - цитирует доклад президента агентство DAPD. Говоря о ситуации в Афганистане, Обама выразил уверенность, что усилия мирового сообщества приведут к успеху. Идет интенсивная подготовка афганских полицейских, военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Они будут в состоянии, начиная с июля 2011 года, постепенно брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Тогда можно будет начать вывод американских войск. Однако пока в Афганистане нас ожидают трудные дни, признал президент.

Одной из важнейших задач остается всеобъемлющее ядерное разоружение

Агентство Reuters выделяет слова Обамы о том, что США намерены добиваться всеобъемлющего ядерного разоружения. "Я разделяю взгляды Джона Кеннеди и Рональда Рейгана на стратегию, которая исключает распространение ядерных вооружений и ставит целью избавление мира от ядерного оружия", - сказал президент. В этой связи он напомнил, что для снижения количества ядерных потенциалов и пусковых установок США и Россия завершают переговоры по договору о стратегических наступательных вооружениях на ближайшие два десятилетия.