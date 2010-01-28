ГЛАВНОЕ на 28 января (день)

Хроника дня

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Основной новостью первой половиня дня стала отставка Луценко, АМК проверит розничный рынок сахара, доллар дешевеет...

Верховная Рада отправила Луценко в отставку

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины».

“За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Отставку Ю.ЛУЦЕНКО поддержали: 171 народный депутат от Партии регионов, один от БЮТ, 11 от НУ-НС, 27 от КПУ, 19 от Блока Литвина и двое внефракционных депутатов.

Автор представления, представитель фракции Партии регионов, первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ обосновал свою позицию тем, что необходимость рассмотрения вопроса об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины, вопреки установленным законодательством запретам.

Эти противоправные действия министра внутренних дел Украины нашли надлежащую правовую оценку со стороны органов судебной власти Украины, заметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В частности, в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева от 11 января, были признаны противоправными действия министра Ю.Луценко во время ведения им предвыборной агитации 4 января в помещении Черкасского драматического театра. Кроме того, Окружным административным судом города Киева в постановлении от 17 января признаны противоправными действия служебных и должностных лиц Министерства внутренних дел относительно истребования, вне дознания и досудебного следствия, у избирательных комиссий сведений о лицах, подавших заявления о голосовании вне границ помещения для голосования.

Кроме того, 25 января прокуратурой Шевченковского района Киева было возбуждено уголовное дело по факту захвата здания Государственного предприятия “Полиграфический комбинат “Украина” по изготовлению ценных бумаг” и превышения служебных полномочий работниками милиции, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам и государственным интересам, по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 341 и частью второй статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ на заседании парламента назвал такое решение ВР “судилищем над Ю.ЛУЦЕНКО”. Он заявил, что более трети депутатов от Партии регионов не присутствовали во время голосования.

Финансы

Нацбанк понизил ставки по своим депозитным сертификатам

Национальный банк Украины (НБУ) с 28 января понизил ставки по своим депозитным сертификатам сроком на семь дней, предлагаемых к продаже ежедневно, с 8% до 6% годовых, сообщает Finance.ua.

Согласно объявлению НБУ вечером в среду, он также уменьшил доходность реализуемых раз в неделю более "длинных" депозитных сертификатов: 14-дневных - с 9% до 8% годовых, 29-дневных - с 9,5% до 9% годовых.

Как сообщалось, в начале 2010 года в связи с усилением давления на курс гривни НБУ несколько раз повышал ставки по своим депозитным сертификатам. В частности, ставка 7-дневных инструментов с 11 января была повышена с 4% до 5% годовых, с 12 января - до 7% годовых, с 13 января - до 8% годовых.

Промышленность

Индонезия предложила "АвтоКрАЗу" сотрудничество

Индонезии предлагает холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) открыть в их стране сборочную линию КрАЗов.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Украине Нининг Сунингсих РОХАДИАТ во время переговоров с представителями Полтавской областной государственной администрации во главе с заместителем Полтавской ОГА Андреем БАРАНОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Сообщая властям области цель своего визита, посол сказала, что планирует посетить ХК "АвтоКрАЗ" для обсуждения вопроса о возможности открытия в Индонезии первой линии производства кременчугских грузовиков.

По ее словам, "АвтоКрАЗ" в прошлом году в ходе миротворческой миссии ООН в Судане осуществил поставки 15 автомобилей для нужд Национальной полиции Республики Индонезия. В том же году состоялся визит руководителя "ВТФ КрАЗ" в Индонезию для презентации продукции холдинга. Полицейские из Индонезии также посещали украинское предприятие.

Зампредседателя облгосадминистрации А. БАРАНОВ отметил, что областная власть будет максимально способствовать реализации проекта и окажет полное сопровождение на всех стадиях их реализации.

Агро

АМКУ изучает ситуацию на рынке сахара

На данный момент Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает ситуацию на розничном рынке сахара в Украине, связанную с резким повышением цен на данный продукт, сообщает АПК-Информ.

Как сообщили в АМКУ, на данный момент исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко собрал всех председателей региональных отделений Комитета, с которыми вырабатывает стратегию и тактику деятельности комитета на социально важных рынках, в том числе обговаривается ситуация на рынке продовольственных товаров и сахара, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

При этом руководство АМКУ считает, что основная ответственность за рынок сахара лежит на профильных ведомствах, прежде всего на Министерстве аграрной политики.

О планируемых действиях Комитета на рынке сахара в АМКУ пообещали сообщить в ближайшее время, когда будут подведены итоги совещания.

Напомним, в Украине за последнюю неделю наблюдается сильный рост розничных цен на сахар. В столичных супермаркетах цена колеблется на уровне 9-10 грн/кг, а в регионах - достигла 12 грн/кг.

Для повышение цен на продукты нет экономических причин

Повышение цен на продукты питания не имеет экономических причин.

Об этом сегодня во время брифинга заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, выглядит неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством Украины по сдерживанию ценовой ситуации», - отметил министр.

Он напомнил, что второй год подряд Украина собирает большие урожаи зерновых культур.

По его словам, основная причина повышения цен на продукты питания – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов.

Б.ДАНИЛИШИН также обратился к региональным руководителям, которые представляют оппозиционные партии, с просьбой взять под контроль сложившуюся ситуацию. Он считает, что цель оппозиции - дискредитировать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО перед вторым туром президентских выборов. «Если бы сейчас не политическое нагнетание (относительно подорожания – УНИАН) отдельных товарных позиций, отдельных товарных групп в течение последних недель перед вторым туром президентских выборов, мы бы могли иметь нормальный индекс потребительских цен, который был бы ниже единицы», - сказал министр.

Он также сообщил, что цены на продукты выросли не одинаково по всей Украине: рост стоимости отдельных продуктов питания наблюдается в АР Крым, восточных и южных регионах.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 27 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 27 января и сегодня составляет 11,32 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,46 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,38 грн./евро, по продаже – в пределах 11,42-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 января понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2606 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2701 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., курс продажи – 8,13 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 27 января и сегодня составляет 11,33 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,37 грн./евро, по продаже – в пределах 11,40-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 27 января понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2577 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2703 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Межбанк

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0610/8,0770 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0230/8,0345 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2662 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2646/0,2653 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,2675 (-0,0125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4026/1,4028 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3110/11,3360 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,2445/11,2605 грн./евро.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 11,260977, к российскому рублю – 0,26417.