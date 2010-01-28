Кабмин назначил Луценко и.о. министра внутренних дел
Сообщил Турчинов
Кабинет Министров Украины назначил Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем, исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабмине.
«Никаких оснований для снятия Юрия ЛУЦЕНКО не было, и именно поэтому единогласно все члене Кабинета Министров приняли решение о назначении первым заместителем министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с возложением на него исполнения обязанностей министра внутренних дел», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Первый вице-премьер добавил, что правительство приняло решение о введении в структуре Министерства внутренних дел дополнительной должности первого заместителя, на которую и был назначен Ю.ЛУЦЕНКО.
А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что никаких других изменений в руководящем составе министерства не произошло.
По словам А.ТУРЧИНОВА, решение было предварительно согласовано с Министерством юстиции. «Это решение поддержал и министр юстиции», - уточнил он.
«Безусловно, мы не планировали вводить дополнительную должность первого заместителя, но такие провокационные действия наших политических оппонентов вынудили нас это сделать. Здесь нет никаких нарушений», - отметил первый вице-премьер.
По его словам, никаких ограничений в отношении количества должностей заместителей министров не существует. «Я считаю, мы приняли очень правильное решение для того, чтобы не было у сотрудников Министерства внутренних дел сомнений, что когда противоправно, аморально действуют против Министерства внутренних дел, то Кабинет Министров не защитит министерство. У нас остается правопреемственность в руководстве, остается руководитель министерства, и, я еще раз подчеркиваю, запланированная провокация против Министерства внутренних дел, против министра внутренних дел провалилась», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Автор представления, представитель фракции Партии регионов, первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ обосновал свою позицию тем, что необходимость рассмотрения вопроса об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса во время проведения выборов Президента Украины вопреки установленным законодательством запретам.