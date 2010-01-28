КПУ поддержит Януковича на президентских выборах
Решение принято на пленуме ЦК партии
Коммунистическая партия Украины приняла решение поддержать во втором туре президентских выборов лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом сообщил сегодня на 26-й сессии Донецкого областного совета депутат облсовета, член Центрального комитета КПУ Сергей ИЛЬИН. По его словам, решение о поддержке кандидата В.ЯНУКОВИЧА было принято на последнем пленуме ЦК КПУ.
«Мы, коммунисты, 20 января 2010 года на Пленуме Центрального комитета, на котором был я, как член ЦК, приняли решение в создавшейся ситуации поддерживать на выборах во втором туре лидера Партии регионов ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича», - сказал С.ИЛЬИН. При этом он добавил, что «по этому вопросу первым выступал наш секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО, и он аргументировано доказал, что у нас нет другого выхода».