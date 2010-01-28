КПУ поддержит Януковича на президентских выборах

Коммунистическая партия Украины приняла решение поддержать во втором туре президентских выборов лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сообщил сегодня на 26-й сессии Донецкого областного совета депутат облсовета, член Центрального комитета КПУ Сергей ИЛЬИН. По его словам, решение о поддержке кандидата В.ЯНУКОВИЧА было принято на последнем пленуме ЦК КПУ.

«Мы, коммунисты, 20 января 2010 года на Пленуме Центрального комитета, на котором был я, как член ЦК, приняли решение в создавшейся ситуации поддерживать на выборах во втором туре лидера Партии регионов ЯНУКОВИЧА Виктора Федоровича», - сказал С.ИЛЬИН. При этом он добавил, что «по этому вопросу первым выступал наш секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО, и он аргументировано доказал, что у нас нет другого выхода».