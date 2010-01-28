Луценко будет возглавлять МВД и после президентских выборов

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Юрий ЛУЦЕНКО останется на должности руководителя МВД после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«После президентских выборов новый Президент получит возможность вместе с демократической коалицией укрепить команду в парламенте, которая будет работать на Украину, и я, безусловно, убежден, что большинство в парламенте сможет исправить те несоответствия и ошибки и эту несуразность, что не министр, а исполняющий обязанности», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.