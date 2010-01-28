«Фокстрот» запустил сайт для лояльных покупателей

Компания «Фокстрот. Техника для дома» запустила обновлённый портал для участников Программы комфорта www.my-comfort.com.ua, аналогов которому на украинском рынке пока нет.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Фокстрот» первым в Украине создал специальный сайт для лояльных покупателей. Обновлённый сайт станет настоящим помощником для всех лояльных покупателей сети «Фокстрот».

Портал Программы комфорта действовал и ранее. Участники могли проверить количество баллов на дисконтной накопительной карточке, просмотреть осуществлённые покупки.

«Мы стремимся сделать участие в Программе максимально удобным. Поэтому было принято решение усовершенствовать существующий сайт с целью упрощения процесса выбора техники и планирования покупок», - сказал, руководитель службы по программам лояльности компании «Фокстрот. Техника для дома» Кирилл Попов-Черкасов.

Обновлённый сайт для участников Программы комфорта «Фокстрот» предлагает множество дополнительных интересных услуг, среди которых: ценовые предложения текущей недели; сертификаты со специальными условиями на следующую покупку; формирование специальных предложений, основанных на истории покупок; заказ профессиональной консультации; проверка наличия конкретной модели техники в магазинах «Фокстрот» в любом городе Украины; видеотека выпусков «Фокстрот-советник», которая поможет подобрать нужный товар; он-лайн версии корпоративных СМИ; составление плана покупок; корректировка анкетных данных и много других сюрпризов для любимых покупателей «Фокстрот».

Услугами сайта могут воспользоваться все участники Программы комфорта «Фокстрот» - достаточно лишь ввести номер своей карточки на главной странице портала.

Лояльным покупателям также предлагается возможность влиять на процессы в компании, участвуя в опросах, а также оставлять свои пожелания касательно обслуживания в разделе «Сделаем сервис лучше».

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 28 января 2010 года компания насчитывает 272 торговые точки, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 203 супермаркета, сеть «FoxMart» - 36 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.