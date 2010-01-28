Зарплата членов избиркомов будет увеличена на 34%

С 1 февраля зарплата всех членов избирательных комиссий будет увеличена на 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время заседания Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, повышение зарплаты будет проведено в соответствии с решением правительства о внесении изменений в постановление Кабинета министров № 966 от 28 июля 2004 года.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ также отметила, что размер зарплаты членов избирательных комиссий, председателей, заместителей председателей и секретарей как окружных избирательных комиссий, так и участковых избирательных комиссий зависит от размера избирательного участка (малый, средний и большой), а также количества участков, которые входят в состав территориального избирательного округа.