Главное на 28 января (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0610/8,0770 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0230/8,0345 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа – 8,0010/8,0080 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2662 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2646/0,2653 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2649/0,2652 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,36 рублей за доллар (+0,08).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3935/1,4050 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3110/11,3360 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,2445/11,2605 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 11,2075/11,2230 грн./евро.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О ратификации Соглашения о гранте (Проект ядерной безопасности Чернобыльской АЭС) между Европейским банком реконструкции и развития, Кабинетом Министров Украины и Государственным комитетом ядерной регуляции Украины.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Сумма заявленных, но не выплаченных украинскими страховщиками страховых возмещений, в 2009 году выросла в 18 раз - с 54 млн. грн. до 970 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр ФИЛОНЮК.

Он отметил, что в прошлом году имело место снижение объемов рынка. При этом, по мнению А.ФИЛОНЮКА, кроме кризисных явлений, негативно на динамику рынка повлиял тот факт, что страховщикам так и не удалось добиться отдельных законодательных изменений, в частности, принять изменения в Закон Украины «О страховании», а также внести ряд поправок в законодательство, регулирующее осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Помимо этого, не удалось достигнуть позитивных результатов в вопросе субсидирования страхования аграрных рисков.

Также он отмечает, что на сегодня все еще не решена проблема демпинга при осуществлении ОСАГО.

По информации А.ФИЛОНЮКА, спад рынка по итогам 2009 года составит около 15%, так объем валовых страховых платежей по итогам года ожидается на уровне 18-19 млрд. грн.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» -лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу промышленным потребителям с годовым объемом 2 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на своем сегодняшнем заседании.

Лицензия будет выдана сроком на 5 лет, начиная с 1 февраля.

Дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» создало 22 региональных филиала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что, в частности, филиалы компании открыты в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и в Крыму.

При этом в сообщении отмечено, что ДП «Нафтогазмережи» обращает внимание, что с промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями Кировоградской и Херсонской областей соглашения будут заключаться Николаевским филиалом ДП «Нафтогазмережи», а с предприятиями Луганской области – с Харьковским филиалом ДП.

Для упрощения процедуры заключения договоров в отмеченных (Кировоградская, Херсонская и Луганская) областях ДП «Нафтогазмережи», совместно с местными органами власти, организует работу выездных комиссий по заключению договоров на местах.

Также в сообщении отмечено, что общая численность работников филиалов ДП «Нафтогазмережи» составляет 8 500 человек.

Непогода в Украине

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует киевлянам, получившим травмы из-за неубранных от снега и льда территорий, обращаться в суды с исками к Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Всех людей, которые пострадали, прошу на коленах, – не прощайте. Если вы сломали руку, упали, получили какой-то моральный, физический ущерб, обращайтесь в суд, защищайте свои интересы... Нужно научить муниципалитеты, что они должны отвечать за все это», – сказал он.

Также министр посоветовал обращаться в суд автомобилистам, если их машина попала в аварию из-за гололеда.

В свою очередь, первый заместитель министра по вопросам ЖКХ – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК добавил, что тем, кто подаст в суд на Киевскую горадминистрацию, инспекция готова предоставить письменное заключение о том, что причиной увечий стало невыполнение действующего законодательства, что даст возможность истцу выиграть суд.

По данным министерства, за период непогоды в травмпункты Киева обратилось почти 10 тысяч человек, которые получили травмы на обледенелых дорогах и тротуарах города.

29 января на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве западных, северных районов и в Винницкой области пройдет небольшой снег; на остальной территории умеренный снег, на Закарпатье, в южных областях и восточной части - местами сильный снег, в Крыму - сильный мокрый снег и дождь. В южной части местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, на западе, в Крыму и в Приазовье - местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 8-13° мороза, на Прикарпатье и в восточных областях - 14-19°, днем - 3-8° мороза; на Закарпатье и в южных областях ночью - 4-9° мороза, днем - 0-5° мороза; в Крыму ночью - 1-6° мороза (на Южном побережье близко 0°), днем - 0-5° тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем будет колебаться от 3° до 8° мороза. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.

(УНИАН)