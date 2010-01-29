Турчинов настаивает на законности назначения правительством Луценко

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет о законности назначения правительством Юрия ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил вчера в эфире Первого национального телеканала.

«Это законно и правомерно. Это компетенция правительства – назначать первых заместителей, и никто у правительства не может отобрать эту компетенцию», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер уточнил, что правительство выполнило все требования законодательства, в соответствии с которыми представление о назначении заместителей министров на рассмотрение Кабинета министров Украины вносит министр.

«На время отсутствия Ю.ЛУЦЕНКО его обязанности исполнял первый заместитель Михаил КЛЮЕВ, и именно по его представлению был назначен первым заместителем Ю.ЛУЦЕНКО, и в соответствии с распределением обязанностей на него была возложена обязанность исполнять функции министра», - пояснил он.

А.ТУРЧИНОВ также считает, что поддержка отставки Ю.ЛУЦЕНКО в Верховной Раде со стороны депутатов фракции Блока Литвина является «позорной страницей в истории Владимира Михайловича (ЛИТВИНА) и его блока».

«Безусловно, такое голосование не подобает членам коалиции, и оно состоялось под давлением Партии регионов – это понятно», - считает первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 28 января Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вчера, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Также вчера первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что фракция Партии регионов подаст иск в Киевский окружной административный суд по поводу незаконности назначения Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел.