ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 января

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Правительство похвалилось дефицитом бюджета», в котором пишет – показатель дефицита госбюджета 2009 года, обнародованный Минфином, оказался лучше самых оптимистичных прогнозов…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/pravitelstvo-pohvalilos-deficitom-bjudzheta-136704/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: До окончания выборов обменный курс не будет значительно отклоняться от текущего диапазона» пишет – похоже, что на текущей неделе валютный рынок достиг нового уровня краткосрочного равновесия. Обменный курс стабилизировался в пределах 8,07-8,09 грн./$...

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-do-okonchanija-obmennyj-kurs-ne-budet-otklonjatsja-ot-tekucshego-136700/

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«Дело» в материале «Как выживали украинские металлурги в 2009 году» пишет - экспорт украинского металла в прошлом году сократился в два раза. Издание выяснило, за счет чего в таких условиях выживали отечественные меткомбинаты…

http://delo.ua/biznes/rynki/kak-vyzhivali-ukrainskie-metallurgi-v-2009-136703/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «НБУ почувствовал силу притока» пишет – Нацбанк сообщил, что в прошлом году дефицит финансового счета достиг рекордных $12 млрд, а в декабре благодаря притоку новых кредитов финансовый счет впервые стал положительным. Эксперты уверены, что в 2010 году благодаря улучшению ситуации на внешних рынках и притоку инвестиций дефицит валюты в стране уменьшится до $7 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1312315

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Автогражданка» едет на месте» пишет – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев автомобилей в 2009 году позволило страховщикам нарастить премии всего на 4%, тогда как выплаты выросли почти на четверть. Для активизации рынка в текущем году Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) планирует ввести еврорапорт и ликвидировать 15-дневные полисы. Но парламент еще не скоро рассмотрит эти инициативы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1312295

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Издание «Экономические известия» в материале «Тимошенко просит покупать ОВГЗ» пишет - приближается очередной срок погашения ОВГЗ на крупную сумму, но правительство уже собрало нужные средства. Накануне премьер лично попросила банки покупать новые облигации…

http://eizvestia.com/fin/full/4189305

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Также «Экономические известия» в публикации «Укртелеком» придержит дивиденды» пишут - суд между Фондом госимущества и ОАО «Укртелеком» продолжится. Финансовая ситуация, видимо, пока не позволяет госпредприятию выплатить дивиденды за 2007 г. Как сообщила пресс-секретарь ФГИ Нина Яворская, по ходатайству со стороны представителей «Укртелекома» рассмотрение дела об уплате монополистом дивидендов государству в Хозяйственном суде Киева было перенесено во второй раз на 30 марта 2010 г.

http://eizvestia.com/markets/full/4189324

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«Газета по-киевски» в материале «Зарплата Луценко выросла вдвое» пишет - и.о. главы МВД похвастался, что будет получать 20 тыс. грн. и ответил на вопросы издания...

http://mycityua.com/articles/country/2010/01/28/174710.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Молдаване зовут Тигипко к себе в президенты» пишет, что побывало на малой родине Тигипко — в Молдове. В его официальной биографии указано: родился 13 февраля 1960 года в селе Драгонешты Лазовского района Молдовы в окрестностях города Бельцы. Сейчас село административно разделилось на две части — с молдавским и украинским населением. Украинская часть называется Николаевкой. Там, собственно, и родился Тигипко…

http://www.segodnya.ua/news/14111124.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Маркировка «без ГМО»: Кабмин выключает "маячок"?..» пишет - Кабмин предлагает отменить маркировку «без ГМО». Обидно, но на деле кардинально ничего не изменится. Производители продолжат "умалчивать", обманывать, а потребители так и не будут задумываться о повышении своей культуры...

http://economics.unian.net/rus/detail/34709

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Усомнился в рейтинге» пишет – Центробанку не нравится, что российские рейтинговые агентства слишком охотно повышают оценки банкам. Единственным российским агентством, которое ЦБ не упрекнул в завышении оценок, оказалось АК&М…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/01/29/224170

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Издание «Известия» в материале «Кризис озолотил торговцев» пишет – Росстат подвел итоги кризиса. Весь прошлый год строители и торговцы запугивали чиновников: без дешевых денег мы скоро обанкротимся. Денег им дали. И как видно из отчета Росстата, никаких особых потерь они не понесли. Жилищное строительство упало на 6,7%, а обороты розницы - всего на 5,5%. Зато простые потребители изрядно поиздержались. Стоимость фиксированной корзины товаров и услуг выросла более чем на 10%. При том, что реальные доходы населения увеличились, можно сказать, символически. Так, сахар подорожал более чем на 40%, подтянув за собой другие продукты. Здорово подорожали и коммунальные услуги…

http://izvestia.ru/economic/article3137832/

(УНИАН)