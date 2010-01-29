Анонс на 29 января

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Падение европейской валюты и мировых фондовых рынков: стоит ли ожидать второй волны финансового кризиса?». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (067) 802-67-13 до 9-30 29 января.

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Пресс-конференция на тему: "От доступных генеральных планов городов - к градостроению без коррупции". Приглашены: Юлия Ращупкина, председатель Восточноукраинского центра общественных инициатив; Богдан Бондаренко, эксперт по юридическим вопросам Восточноукраинского центра общественных инициатив; Виктор Филипповский, эксперт по вопросам градостроения. Организатор - Восточноукраинский центр общественных инициатив.

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку относительно качества предоставления услуг страховыми компаниями.

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На информационно-аналитическом портале «ГАРТ» http://www.gart.org.ua/ состоится чат-интервью с экономистом, автором книги «Как спасти украинскую экономику» Андреем Новаком.

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Прес-конференція на тему: «Фондовий ринок у 2009 році: проблеми, тенденції та перспективи» .

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Пресс-конференция на тему: «Анализ и перспективы использования интернет-технологий в украинской политике». Приглашены: Наталия Лигачева, медиаэксперт; Андрей Заболоцкий, исполнительный директор Украинской ассоциации интернет-рекламы; Юрий Бутусов, политический обозреватель; Виталий Мороз, руководитель отдела новых медиа Internews Ukraine (руководитель Twitter-трансляции выборов); Тарас Березовец, политтехнолог.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет совместное совещание под руководством исполняющего обязанности председателя фонда Дмитрия Парфененко с представителями ЦК профсоюза работников металлургической и горнодобывающей промышленности и профсоюзного комитета ОАО "Арселормиталл Кривой Рог". На совещании планируется рассмотреть вопрос о выполнении условий коллективного договора и повышения заработной платы на предприятии, выработать общую позицию и план действий.

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Пресс-конференция Генерального прокурора Украины Александра Медведько.

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29-30 января под председательством министра экономики Украины Богдана Данилишина в Тернополе состоится расширенное выездное заседание Коллегии Минэкономики на тему "Проблемы и перспективы социально-экономического развития Тернопольской области в 2010 году: действия Правительства и местных органов власти". Во время заседания запланировано подписать Протокол намерений о подготовке проекта Соглашения о региональном развитии Тернопольской области между Кабинетом Министров Украины и Тернопольским областным советом.

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Состоится торжественная церемония установления первого промежуточного пограничного знака на центральном (приднестровской) участке украинско-молдовского границы (делимитационная точка №194, с. Большая Кисница Ямпольский район, Винницкая область), при участии министра иностранных дел Украины П.Порошенко и вице-премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Ю.Лянке. В церемонии примут участие представители Миссии Европейской Комиссии по предоставлению помощи по вопросам границы Украине и Республики Молдова (EUBAM), а также представители местных органов власти и СМИ