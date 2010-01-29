Тимошенко рассказала Ющенко об «антиукраинской клике»

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОЩЕНКО рассказала главе государству Виктору ЮЩЕНКО о риске прихода к власти в стране «антиукраинской клики».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, о чем она говорила с В.ЮЩЕНКО, когда они шли возлагать цветы к памятнику Героям Крут в Киеве.

«Говорили о рисках, которые появились перед Украиной через 18 лет после обретения ею независимости, и что опять очередные выборы приводят к тому, что может прийти к власти антиукраинская клика, которая просто перечеркнет все годы становления независимости, укрепления Украины. Об этом мы говорили», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, она также выразила В.ЮЩЕНКО свою позицию относительно того, что демократические силы должны объединиться, чтобы предупредить приход к власти антиукраинских сил.

«Когда есть единство – есть будущее у государства, когда нет единства – государство всегда теряет», - добавила она.

На вопрос, что В.ЮЩЕНКО ей ответил, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мне кажется, что он согласился со мной».