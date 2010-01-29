США. В 2009 Motorola сократила чистый убыток до $51 млн.; Ford Motor получил чистую прибыль $2,7 млрд.

США. По итогам 2009 года компания Motorola получила чистый убыток в размере 51 млн долл, что d 83 раза меньше, чем в 2008 году.

США. По итогам 2009 года чистая прибыль автоконцерна Ford Motor составила 2,7 млрд долл., тогда как годом ранее компания понесла чистые убытки в размере 14,77 млрд долл. В четвертом квартале 2009 года чистая прибыль Ford составила 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 5,98 млрд долл.

Комментарий. Американские корпорации фактически вышли из кризиса. Рост прибыли и уменьшение убытков свидетельствует, что для американских монстров самое страшное позади.