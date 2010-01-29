Украина. В 2009 "Днипроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раз

Украина. По итогам 2009 года компания ОАО "Днипроэнерго" увеличила чистый убыток в 14,5 раза по сравнению с 2008 годом - до 236,05 млн грн.

Комментарий. Убытки ОАО «Днипроэнерго» во многом образовались в результате, нерационального ценообразования на энергию для юридических лиц и населения. В результате, заниженные цены на электроэнергию для населения приводят к росту убытков энергетических компаний.