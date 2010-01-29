Украина. В 2009 "Днипроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раз
10:47, 29 января 2010Разное
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Украина. По итогам 2009 года компания ОАО "Днипроэнерго" увеличила чистый убыток в 14,5 раза по сравнению с 2008 годом - до 236,05 млн грн.
Комментарий. Убытки ОАО «Днипроэнерго» во многом образовались в результате, нерационального ценообразования на энергию для юридических лиц и населения. В результате, заниженные цены на электроэнергию для населения приводят к росту убытков энергетических компаний.
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