Украина. В 2009 "Днипроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раз

10:47, 29 января 2010
Разное
0

Украина. По итогам 2009 года  компания ОАО "Днипроэнерго"  увеличила чистый убыток в 14,5 раза по сравнению с 2008 годом - до 236,05 млн грн. 

 

Комментарий. Убытки ОАО «Днипроэнерго»  во многом образовались в результате, нерационального ценообразования на энергию для юридических лиц и населения. В результате, заниженные цены на электроэнергию для населения приводят к росту убытков энергетических компаний.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter