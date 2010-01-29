Украина. В 2009 экспорт черного металлолома увеличился на 40,2%

10:48, 29 января 2010
Разное
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Украина. В 2009 году экспорт  лома черных металлов увеличился на 40,2% по сравнению с 2008 годом и составил  883,28 тыс. тонн.

Украина. В 2009 году экспорт  стальных полуфабрикатов уменьшился на 8,5% по сравнению с 2008 годом и  составив 11 500,37 тыс. тонн.   

 

Комментарий.  В результате хаоса с валютным курсом, украинские бизнесмены больше продавали металлом за рубеж, чем сами пытались использовать его для переплавки.

 

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