Украина. В 2009 дефицит госбюджета в 6 раз превысил плановый, составив 19,865 млрд. грн.
10:50, 29 января 2010Разное
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Украина. По итогам 2009 года государственный бюджет выполнен с дефицитом 19,865 млрд. грн, что на 6,2 раза больше, чем был запланирован.
Комментарий. В условиях кризиса рост дефицита госбюджета закономерен. Проблема в другом - непонятно, зачем принимать госбюджет, если его фактические данные настолько радикально отличаются от запланированных.
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