Тимошенко в случае поражения на выборах уйдет в оппозицию

Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, экс-глава государства Леонид КРАВЧУК не исключает, что в случае поражения на президентских выборах Ю.ТИМОШЕНКО не покинет страну и уйдет в оппозицию к Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал вчера на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос журналистов, не выедет ли Ю.ТИМОШЕНКО из Украины из-за угрозы возобновления следствия по старым уголовным делам против нее в случае поражения на выборах.

«Как говорят россияне: «Победа победе – рознь». Если будет большой разрыв в процентах между ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО, не будет зафиксировано реальных нарушений избирательного процесса и фальсификаций, если правительство отправят в отставку без нарушений и в соответствии с Конституцией Украины (а не просто из-за того, что кому-то не нравится Ю.ТИМОШЕНКО), она будет иметь силы уйти в оппозицию. Из Украины она также никуда не уедет», - считает Л.КРАВЧУК.

В то же время он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО приписывают «много надуманного», и Генеральная прокуратура не имеет оснований возбуждать в отношении нее уголовные дела.

По словам Л.КРАВЧУКА, «то, что приписывают Ю.ТИМОШЕНКО относительно деятельности компании ЕЭСУ и ЛАЗАРЕНКО, - это никуда не годится и здесь много лжи. Даже американцы, когда рассматривали в суде дело ЛАЗАРЕНКО, не приобщили к материалам дела данные о деятельности Единых энергосистем. Но кому-то выгодно говорить, что она находится у кого-то за рубежом под влиянием - вытягивают на свет божий старых адвокатов, прокуроров».

«При биологической ненависти ЮЩЕНКО к ТИМОШЕНКО, если бы хоть пол страницы это было правда, то против нее на второй же день было бы снова открыто уголовное дело. Прокуратура – под Партией регионов и ЮЩЕНКО, но не открывают дела! Я говорил лично Виктору ЮЩЕНКО – если вы имеете такие доказательства и не несете в прокуратуру, то вы соучастник преступления. Не несут! Значит, их нет в природе», - заявил Л.КРАВЧУК.