Завтра истекает срок информирования о времени и месте голосования

Завтра, 30 января, истекает срок информирования избирателей о времени и месте голосования во время второго тура выборов Президента Украины 7 февраля 2010 года.

Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

В соответствии с календарным планом, участковые избирательные комиссии дожны не позже чем за 7 дней до дня голосования сообщить избирателям о времени и месте голосования.

Кроме того, 30 января истекает срок получения участковыми избирательными комиссиями от окружных избирательных комиссий и предоставления списка избирателей для повторного голосования для общего ознакомления.