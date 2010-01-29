Главное на 29 января (день)

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году. «В 2009 году снижение внешнего спроса и мировых цен в результате глобального кризиса обусловили существенное уменьшение поступлений от экспорта товаров и услуг - на 36,7%. Но отсутствие внешнего финансирования, сокращение внутреннего спроса и девальвация обменного курса гривни в конце в 2008 года определили еще большее падение импорта – на 43,1%. Как следствие, в целом за 2009 год дефицит текущего счета существенно сократился – до 1,9 млрд. долл.», - отмечается в сообщении НБУ.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

«Продолжение начатой в сентябре 2009 года тенденции улучшения состояния финансового счета позволило в декабре впервые с начала кризиса сформировать профицит – на уровне 363 млн. долл. США. Определяющим для этого стало возобновление возможности частного сектора привлекать долговые ресурсы на внешних рынках в результате как определенной стабилизации на мировых финансовых рынках, так и ситуации внутри страны», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в декабре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,222 млрд. долл. (в ноябре 2009 г. – 0,641 млрд. долл.). Текущий счет в декабре был сформирован с дефицитом 0,585 млрд. долл. (в ноябре т.г. дефицит составил 0,344 млрд. долл.), при этом по финансовому счету в декабре был зафиксирован профицит - 0,363 млрд. долл. (в ноябре дефицит – 0,297 млрд. долл.).

Дефицит платежного баланса в декабре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 января 2010 года составил 26,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяца будущего периода.

Банк «Надра» (Киев) в 2009 году получил убыток 1,364 млрд. грн., по сравнению с прибылью 25,857 млн. грн. по итогам 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году сократились на 19% и на 1 января 2010 года составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3%, до 24,793 млрд. грн., обязательства - на 15% - до 24,371 млрд. грн., собственный капитал – на 74% - до 474,694 млн. грн.

Уставный капитал банка на протяжении прошлого года оставался на уровне 390,363 млн. грн.

«ОТП Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 435,343 млн. грн., по сравнению с прибылью 76,595 млн. грн. в 2008 году.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (за 29 января т.г.).

Активы банка в прошлом году уменьшились на 13%, и на 1 января 2010 года составили 29,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 29,056 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 26,555 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 39% - до 2,868 млрд. грн., собственный капитал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в 2009 году получил убыток 1,244 млрд. грн., по сравнению с 417,437 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 17% и на 1 января 2010 году составили 46,348 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 45,276 млрд. грн., обязательства – на 18%, до 41,446 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 1% - до 4,902 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

Банк «Форум» в 2009 году получил убыток 664,557 млн. грн. против 10,271 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году сократились на 5% и на 1 января 2010 года составили 19,453 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1% - до 17 млрд. грн., обязательства - на 6% - до 17,587 млрд. грн., собственный капитал – на 1%, до 1,867 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился на 39% – до 2,260 млрд. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в 2009 году получил убыток 800,856 млн. грн. против прибыли 7,87 млн. грн. в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 14% и на 1 января 2010 года составили 17,4 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 13%, до 13,560 млрд. грн., обязательства – на 11% - до 14,772 млрд. грн., собственный капитал – на 25% - до 2,628 млрд. грн. Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Агропром

Антимонопольный комитет Украины (АМК) начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

Отмечается, что решение о возбуждении дела принято по результатам совещания с руководителями региональных отделений комитета относительно ситуации на социально важных рынках.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что по предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%. «Поскольку такое значительное подорожание сахара может иметь признаки нарушения конкурентного законодательства со стороны участников рынка, комитет начал рассмотрение дела», - пояснил он.

И.о. председателя комитета предостерег участников рынка от неправомерных действий и призвал вернуть цены к предыдущему уровню.

Политика

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОЩЕНКО рассказала главе государству Виктору ЮЩЕНКО о риске прихода к власти в стране «антиукраинской клики».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, о чем она говорила с В.ЮЩЕНКО, когда они шли возлагать цветы к памятнику Героям Крут в Киеве.

«Говорили о рисках, которые появились перед Украиной через 18 лет после обретения ею независимости, и что опять очередные выборы приводят к тому, что может прийти к власти антиукраинская клика, которая просто перечеркнет все годы становления независимости, укрепления Украины. Об этом мы говорили», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, она также выразила В.ЮЩЕНКО свою позицию относительно того, что демократические силы должны объединиться, чтобы предупредить приход к власти антиукраинских сил.

«Когда есть единство – есть будущее у государства, когда нет единства – государство всегда теряет», - добавила она.

На вопрос, что В.ЮЩЕНКО ей ответил, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мне кажется, что он согласился со мной».

(УНИАН)