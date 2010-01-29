Тимошенко на посту Президента прекратит политические конфликты

Политические эксперты прогнозируют, что Юлия ТИМОШЕНКО на посту Президента Украины прекратит политические конфликты и оживит отношения с Европейским Союзом.

Об этом политологи сказали в интервью “Політичній думці”, отвечая на вопрос: “Какой будет Украина с Президентом ТИМОШЕНКО? Что ожидает страну в случае победы этого кандидата, каким курсом она будет двигаться как в своей внешней, так и внутренней политике?”

Так, Кость БОНДАРЕНКО прогнозирует, что Ю.ТИМОШЕНКО после избрания главой государства создаст модель, когда все рычаги влияния будут в одних руках - она будет Президентом и в то же время будет руководить правительством.

“ТИМОШЕНКО ориентирована на то, чтобы вписать Украину в треугольник Париж-Берлин-Москва, и чтобы этот треугольник базировался на газотранспортных приоритетах. Ну и, конечно, в этом треугольнике Украина должна играть важную роль. У нее ровные отношения как с европейскими, так и с российскими политиками. Ее воспринимают и там, и там. Она, очевидно, будет акцентировать внимание на необходимости проведения сбалансированной политики как с Европой, так и с Россией. Более того, она будет инициировать и новые отношения с Беларусью на региональном уровне. Но вряд ли Украина станет при ее президентстве членом НАТО. Конфликты при президентстве ТИМОШЕНКО в Украине прекратятся. Поскольку ТИМОШЕНКО создаст модель, когда все рычаги влияния будут в одних руках. Она будет Президентом и в то же время будет руководить правительством”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь, Игорь ЖДАНОВ выразил мнение, что при президентстве ТИМОШЕНКО Украина будет ориентироваться на Европу, поскольку она неоднократно заявляла, что ее цивилизационный выбор – это Европа. Он напомнил, партия “Батьківщина” является ассоциированным членом Европейской народной партии, и Ю.ТИМОШЕНКО имеет хорошие отношения с такими европейскими лидерами как Николя САРКОЗИ, Ангелой МЕРКЕЛЬ и другими.

И.ЖДАНОВ также считает, что самой неотложной проблемой для Президента Ю.ТИМОШЕНКО будет решение вопроса об отмене виз для украинцев во время посещения стран-членов ЕС.

“Если говорить о внутренней политике, то Ю.ТИМОШЕНКО четко выразила свои позиции. Она выступает за украинский язык как единый государственный. Она также будет подходить более прагматично в отношениях Украины с Россией”, - напомнил И.ЖДАНОВ.

В то же время Виталий БАЛА убежден, что самая главная задача нового Президента – решение проблемы политического кризиса в стране. По его мнению, у Ю.ТИМОШЕНКО больше шансов решить этот вопрос, и после этого уже можно говорить о возможности решения социально-экономических проблем.

“Внешнеполитический аспект в случае решения этих проблем будет выглядеть более привлекательно с Президентом Ю.ТИМОШЕНКО, нежели с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - считает В.БАЛА.

В свою очередь, Владимир ЦИБУЛЬКО убежден, что в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах Украина оживит свои отношения с Евросоюзом. Он также напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет международные коммуникации и никогда их не потеряет.

“ТИМОШЕНКО имеет добрые отношения с Европейской народной партией... Пока ЕНП является правящей партией Европы, до тех пор ТИМОШЕНКО будет эксплуатировать этот канал. Система коммуникаций через ЕНП выступает определенным гарантом и поведения ТИМОШЕНКО. Мы привыкли, что ее избирательные обещания – это одно, а тактические решения временами несколько другое. Поэтому ТИМОШЕНКО не из тех, кто рискнет потерять коммуникацию в рамках ЕНП и соответственно перспективы Украины. Это все же доступ и к МЕРКЕЛЬ, и к САРКОЗИ и фактически ко всем европейским лидерам”, - отметил В.ЦИБУЛЬКО.

Он также считает, что и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ будут обречены возобновить государственную вертикаль власти.

“Думаю, что с ТИМОШЕНКО будет быстрая реформа. ТИМОШЕНКО может одновременно выполнять много проектов. Я не исключаю, что если реформа государственной вертикали будет пробуксовывать, то она “вбросит“ проект административной реформы, то есть унифицирует государственные расходы через административную реформу”, - сказал эксперт.

По его мнению, также Ю.ТИМОШЕНКО вынуждена будет сократить государственные расходы и сделать понятной социальную систему. Одним из первых проявлений может быть внедрение, скажем, страховой медицины.

В.ЦИБУЛЬКО допускает, что для общества, безусловно, более интересна Ю.ТИМОШЕНКО, чем В.ЯНУКОВИЧ. “Она интересна тем, что ей не надо заново входить в систему государственного управления. Фактически на ней, в это кризисное время, лежит основное принятие решений. Если бы ЮЩЕНКО в свое время не устранился от создания антикризисного статуса, то он был бы обременен еще и экономическими проблемами. А ТИМОШЕНКО в должности Президента знала бы все - от экономических проблем до монетарной политики, как обеспечить средствами страну и все такое. Она это знает в совершенстве”, - сказал эксперт.

Владимир ФЕСЕНКО также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО сконцентрирует власть в своих руках и благодаря этому стабилизирует ситуацию в государстве.

“Если Президентом станет ТИМОШЕНКО, то она, в отличие от ЯНУКОВИЧА, сможет быстро сконцентрировать власть в своих руках. Поскольку ей необходимо создавать новую коалицию, и она фактически такое большинство организует в парламенте. Это поможет ей решить и вопрос кадров, и бюджет принять, и в результате привести страну к политической стабилизации”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он также прогнозирует, что Ю.ТИМОШЕНКО удастся достичь значительных результатов во внешней политике.

В свою очередь, Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что у Ю.ТИМОШЕНКО на посту Президента Украины “нет другого выхода как улучшать экономику и политику Украины”.

Эксперт считает, что она будет добиваться усиления президентской власти и необязательно за счет формальных конституционных полномочий, а за счет подбора кадров, концентрации политики и т. п.

“Относительно олигархов, то у нее будет достаточно отдаленное отношение к ним, поскольку она будет отвечать мировым тенденциям, когда национальные государства очень серьезно разговаривают со своими мощными финансово-экономическими группировками, чтобы вытянуть экономику страны”, - прогнозирует В.НЕБОЖЕНКО.

Он также убежден, что во внешней политике Ю.ТИМОШЕНКО сделает все возможное, чтобы приблизить Украину к Европе. “Для нее важно создать для 5 миллионов работников благоприятные условия, что смягчит экономическое положение в Украине в ближайшие годы. Пока у нас кризис, было бы неплохо, чтобы украинцы где-то работали. Поэтому она регулярно будет выезжать в Европу, чтобы создать благоприятные условия для взаимодействия экономик Украины и ЕС”, - отметил эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что “НАТОвские проекты” Ю.ТИМОШЕНКО будет воплощать очень осторожно, чтобы не волновать общественность.

В то же время политолог прогнозирует, что В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента не сможет эффективно руководить Украиной. “Он очень быстро “обростеться дорогими друзями”, и мы быстро увидим конфликт между его Секретариатом и Кабмином. И все будет повторяться, как мы видели в 2005 году. В действительности ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ – это один и тот же типаж, только из разных областей страны. ТИМОШЕНКО другая”, - считает эксперт.