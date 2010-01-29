Янукович пообещал казачеству бюджетное финансирование

Кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Запорожье подписал с Союзом казаков Украины "Войско Запорожское" декларацию, предусматривающую принятие Закона "О казачестве Украины" и включение в бюджет положений, направленных на финансирование развитие казачества.

Декларация, которую от имени Союза казаков подписал Верховный атаман, генерал-хорунжий Александр ПАНЧЕНКО, также предусматривает, что в случае избрания президентом В.ЯНУКОВИЧ будет способствовать "созданию при Кабинете министров Украины органа по делам казачества, включению предложений казацких организаций при разработке законопроектов народными депутатами - членами депутатской фракции ПР в ВР Украины, а также способствовать предоставлению русскому языку статуса второго государственного и сохранению внеблокового статуса Украины, как ключевого элемента национальной безопасности, что является гарантией повышения ее международного влияния и авторитета".

В свою очередь Союз казаков Украины "Войско Запорожское" указывает в декларации, что "принял решение поддержать в предвыборной избирательной компании кандидата на пост Президента В.ЯНУКОВИЧА".

От имени руководителей казацких организаций, входящих в Союз казаков "Войско Запорожское", в декларации в частности указывается, что казацкие организации "готовы присоединиться к ответственной команде единомышленников - высококвалифицированных специалистов, которую сформировал В.ЯНУКОВИЧ и готовы активно работать для его победы на президентских выборах, используя свой организационный и кадровый потенциал".

Подписание соответствующей декларации Союза казаков Украины "Войско Запорожское" и кандидата на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА состоялось сегодня на территории Национального заповедника "Остров Хортица" - в "Музее истории запорожского казачества".