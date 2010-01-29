Суд отстранил Луценко от и.о. министра внутренних дел

Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА.

Суд приостановил действие распоряжений КМУ в обеспечение иска В.ЛУКЬЯНОВА, “до завершения судебного производства”, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правосудия С.КИВАЛОВ.

В сообщении также отмечается, что это решение суда вступило в законную силу, а также, что согласно части 3 статьи 19 Кодекса административного судопроизводства именно этот суд имеет исключительную юрисдикцию по всем спорам, касающимся назначений и увольнений Луценко в Министерстве внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

В ПР пообещали обжаловать это решение правительства.