Ющенко вывел из состава СНБО Луценко
16:02, 29 января 2010Разное
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И назначил Кихтенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.
Кроме того, Президент ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александра КИХТЕНКО
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