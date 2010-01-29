Ющенко вывел из состава СНБО Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

Кроме того, Президент ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александра КИХТЕНКО