Тимошенко вновь предложила сотрудничество Тигипко и Яценюку

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время телемоста с Давосом вновь предложила сотрудничество Сергею ТИГИПКО и Арсению ЯЦЕНЮКУ, которые заняли 3-е и 4-е место во время первого тура президентских выборов. Об этом сообщает «Левый берег».

По информации ЛБ, на Украинском ланче в Давосе во время телемоста с премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО связь прерывалась дважды. Так, связь оборвалась после вопроса старшего научного сотрудника Института международной экономики (США) Андреса ОСЛУНДА, вызвавшем недоумение у присутствующих украинцев: "В Украине уже 2 месяца рост экономики. Какие выводы вы вынесли из кризиса?".

В этот момент экран замигал и изображение стало полностью зеленым. Чтобы разрядить обстановку, ведущая ланча сказала: "Вы похожи на героиню фильма "Аватар". Вся такая зеленая". ЛБ отмечает, что автор фильма "Аватар" Джеймс КЭМЕРОН является одним из участников форума в Давосе, а сам фильм демонстрируется в рамках саммита.

Во второй раз связь прервалась во время вопроса Стивена БАЙЕРА о том, кому из зарубежных лидеров Ю.ТИМОШЕНКО позвонит первой, в случае избрания Президентом Украины.

Всем ключевым украинским политикам, принимавших участие в Украинском ланче в Давосе - лично или посредством телемоста - задавался вопрос, кому из мировых лидеров они позвонили бы первыми, в случае избрания Президентом, или от кого первым ждали бы звонка.

"Кому буду звонить я – значения не имеет. Но мне бы хотелось, чтобы звонили мне – я этого момента жду 5 лет», - сказал Виктор ЯНУКОВИЧ во время телемоста.

Присутствующие на ланче встретили эту фразу смехом и аплодисментами. Сам В.ЯНУКОВИЧ остался невозмутимым. (Напомним, в 2004 году после второго тура выборов В.ЯНУКОВИЧА дважды поздравил Президент России Владимир ПУТИН, а глава КНР ЦЗЯН Цземинь направил поздравительную телеграмму.)

После того, как телемост с Ю.ТИМОШЕНКО был прерван, слово взял Арсений ЯЦЕНЮК, присутствующий на ланче в Давосе. Он заявил, что не будет премьером ни при Президенте В.ЯНУКОВИЧЕ, ни при Президенте Ю.ТИМОШЕНКО, а видит свое место в оппозиции. На вопрос, кому бы он позвонил в случае избрания Президентом, А.ЯЦЕНЮК ответил, что не он бы звонил в таком случае, а ему.

Затем взял слово Сергей ТИГИПКО, который, отвечая на вопрос о том, каким он видит внешнеполитический курс Украины, сказал: "Почему мы должны ориентироваться туда или туда, а не туда и туда? Мы должны развивать отношения, исходя из интересов Украины, ориентируясь именно на них".

После выступления А.ЯЦЕНЮКА и С.ТИГИПКО возобновилась связь с Киевом. Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к аудитории, вновь предложила сотрудничество кандидатам, занявшим 3-е и 4-е места. "Обоим кандидатам я публично предлагаю сотрудничество, и не стоит ждать еще 5 лет, пока пройдут следующие выборы".

Продолжая, она заявила: "После выборов я предлагаю С.ТИГИПКО, чтобы он занял пост Президента". Зал встретил эту оговорку хохотом и аплодисментам, но она не стала исправляться. Говоря об А.ЯЦЕНЮКЕ, премьер высказала уверенность, что "мы найдем формат сотрудничества". Она не стала уточнять какой именно, так как, по ее словам, А.ЯЦЕНЮК - человек "импульсивный и энергичный", что мешает ей прямо сейчас уточнить предложение.