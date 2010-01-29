Отношения Украины и РФ после президентских выборов не изменяться

После президентских выборов российско-украинские отношения существенно не изменяться.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского госуниверситета Алексей ВЛАСОВ.

«Я считаю, что ничего не изменится ни с приходом Виктора ЯНУКОВИЧА, ни с приходом Юлии ТИМОШЕНКО по одной простой причине – украинская политика ситуативна, и будет такой оставаться, пока будет оставаться фактор выборов», - сказал А.ВЛАСОВ.

Он считает, что для России принципиально важны несколько позиций – это нейтралитет Украины, определенный статус русского языка, сохранение ЧФ РФ в Севастополе и, в идеале, движения в Единое экономическое пространство.

«Реализация этих позиций практически не зависит от того, какая фигура будет находиться на вершине украинского политического Олимпа», - сказал он.

По мнению А.ВЛАСОВА, после президентских выборов не будет сделано геополитического позиционирования Украины в мире и системе глобальной экономики, от чего будут зависеть отношения между странами.