Тигипко будет вести переговоры после выборов

Лидер партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко отказывается соглашаться на какие-либо предложения кандидатов в Президенты до окончания президентских выборов. Об этом он сказал в интервью журналу "Корреспондент".

"Не хочу до выборов соглашаться на какие-то предложения. Чтобы потом люди, а это 3 млн человек, которые проголосовали за меня, не сказали: "Продался". Я этого не хочу, поскольку очень ценю доверие своих избирателей", - сказал он.

При этом он отметил, что после выборов, в случае поступления от нового Президента предложения стать премьер-министром, он будет готов возглавить правительство.

Тигипко также отметил, что должность премьера для него привлекательна, однако это, по его словам, не первая его цель.

По его словам, для того, чтобы влиять на принятие решений и проводить реформы, необходима своя партия, парламентская поддержка.

Он в очередной раз исключил свою поддержку кандидатов в Президенты, лидера Партии регионов Виктора Януковича и премьер-министра Юлию Тимошенко во втором туре президентских выборов.

Тигипко готовит стратегию развития страны

Сергей Тигипко считает, что стратегию экономического развития Украины должны создать международные консультанты.

"Нанимаем лучших в мире консультантов, они взвешивают все преимущества страны, глобальный спрос на товары и услуги, разрабатывают стратегию развития. Затем берем эту стратегию, назначаем ответственных, устанавливаем сроки и контролируем выполнение", - предлагает Тигипко.

Кроме выхода страны из кризиса этот метод, по словам Тигипко, поможет побороть и коррупцию. "Параллельно устраняем некоторые национальные особенности, а именно коррупцию, чрезмерное бумаготворчество, бестолковых чиновников", - заявил он в интервью.

По словам Тигипко, нынешние кандидаты на президента не могут провести надлежащих реформ. "Когда Тимошенко и Янукович приходили к власти, они в основном занимались текучкой. У них нет стратегии развития страны", - заявил он в интервью.

Напомним, Тимошенко считает готовность Тигипко, занявшего на выборах Президента 17 января 3-е место, быть премьер-министром при любом Президенте положительным ответом на ее предложение возглавить правительство в случае ее избрания Президентом.

26 января Тимошенко выразила надежду, что Тигипко даст до второго тура выборов ответ относительно предложения ему должности премьер-министра в случае избрания ее Президентом.

После этого Тигипко заявил о готовности занять пост премьер-министра и в случае, если Президентом страны станет Янукович, и в случае, если им будет Тимошенко, если при этом будет утверждена антикризисная программа. При этом он сказал, что пока не получал от Януковича предложения стать премьером в случае его победы на выборах Президента.