ЦИК зарегистрировала еще 163 наблюдателя

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 163 международных официальных наблюдателя на повторное голосование по выборам Президента Украины 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, комиссия зарегистрировала 13 человек по обращению Посольства Республики Польша в Украине, а также 150 человек по обращению Автономной некоммерческой организации «Международная организация по наблюдению за выборами «CIS-EMO». Как отметил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, среди этих наблюдателей есть человек, который в 1991 году входил в состав ГКЧП. По словам А.МАГЕРЫ, этот человек помогал Украине обрести независимость.