ГЛАВНОЕ на 29 января (вечер)

Хроника дня

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Суд отстранил Луценко от и.о. министра внутренних дел

Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА.

Суд приостановил действие распоряжений КМУ в обеспечение иска В.ЛУКЬЯНОВА, “до завершения судебного производства”, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам правосудия С.КИВАЛОВ.

В сообщении также отмечается, что это решение суда вступило в законную силу, а также, что согласно части 3 статьи 19 Кодекса административного судопроизводства именно этот суд имеет исключительную юрисдикцию по всем спорам, касающимся назначений и увольнений Луценко в Министерстве внутренних дел.

Ющенко вывел из состава СНБО Луценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

Кроме того, Президент ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александра КИХТЕНКО

Экономика

Украина надеется на пересмотр программы stand-by

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ сегодня в рамках рабочего визита в Швейцарию (Давос) провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Домиником СТРОСС-КАНОМ и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томасом МИРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в ходе разговора с руководителем МВФ Г.НЕМЫРЯ обсудил вопросы, которые нуждаются в доработке в контексте продолжения реализации программы МВФ.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ, и надеется на успешный пересмотр программы stand-by в ближайшее время.

Во время разговора с руководителем ЕБРР Г.НЕМЫРЯ отметил, что помощь, которую предоставляет этот банк, способствует экономическому росту, реформированию и модернизации важнейших отраслей экономики Украины - энергетики и энергосбережения, транспорта и связи, муниципальной инфраструктуры.

«Правительство Украины высоко ценит конструктивное сотрудничество между Украиной и ЕБРР. Финансовая поддержка со стороны банка отмечается надежностью, четкой целевой направленностью и благоприятными условиями предоставления ссуд», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Напомним, что 28-31 января вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Г.НЕМЫРЯ находится с рабочим визитом в Швейцарии, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Индекс потребительских цен в январе не превысит декабрь 2009 г.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН рассчитывает, что индекс потребительских цен в январе 2010 года не будет превышать показатель декабря 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшней пресс-конференции в Тернополе он заметил, что по итогам 2009 г. уровень инфляции в Украине составил 12,3%, «хотя международные эксперты в прогнозах говорили о 16% и о 14,5%».

«Если говорить о январе, то никаких инфляционных ожиданий (которые у нас были в начале 2008 года) относительно базы инфляции, индекса цен производителей, других показателей у нас нет. Я ожидаю, что показатели потребительских цен не будут высокими», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом назвать конкретные цифры министр отказался, мотивировав это тем, что Министерство экономики «не прогнозирует инфляцию, а делает все для того, чтобы ее не было». «Конкретных цифр не буду называть, поскольку высказывания в этому направлении порождают инфляционный эффект и приводят к соответствующим последствиям», – добавил Б. ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем он заметил, что в декабре 2009 года показатель потребительских цен составил 0,9%. «Мы будем делать все для того и использовать все сдерживающие механизмы, чтобы инфляция не превышала декабрьский уровень», – подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 г. относительно ноября составляла 0,9%, с начала года (до декабря 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составляла 15,9%.

Финансы

“Ощадбанк” удвоил чистую прибыль

ОАО «Ощадбанк» (Киев) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, увеличило чистую прибыль более чем в 2 раза – до 692,696 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в 2009 году увеличились на 3% и на 1 января 2010 года составили 59,927 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 27%, до 44,601 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 43,540 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 4% – до 16,386 млрд. грн.

Нацбанк продал сегодня 567 тыс. швейцарских франков

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 567 тыс. швейцарских франков по курсу 7,65 грн./франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 5 банков: АКБ «Укрсоцбанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк», АО «УкрСиббанк», ПАО «Универсал Банк».

НБУ: С начала января курс гривни на межбанке снизился на 0,42%

С начала января курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился на 0,42% - до 8,0254 грн./долл. на наличном рынке – на 0,99% - до 8,128 грн./долл., . Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, официальный курс гривни с начала января снизился относительно доллара США на 0,2 %, до 8,0012 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля укрепился на 2,17%, до 11,2009 грн./евро, и на 0,19 % - до 2,6352 грн./10 рублей, соответственно.

Также сообщается, что с начала января состоялось 6 аукционов по продаже валюты для нужд населения, на которых было продано 32,1 млн. долл., 1,4 млн. швейцарских франков и 0,1 млн. евро.

Курс гривни стабилизируется 8,00-8,05 грн./долл.

На следующей неделе вероятна стабилизация ситуации на украинском валютном рынке на уровне 8,00-8,05 грн./долл.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, «свое влияние на ситуацию на валютный рынок может оказать приближение второго тура президентских выборов». Однако данное влияние способен нейтрализовать Национальный банк Украины, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в период с 25 по 29 января 2010 года на межбанковском валютном рынке происходили следующие события: с понедельника по среду сохранялась стабильная ситуация, схожая с прошлой неделей, курс доллара США к гривне колебался в пределах 8,04-8,08 грн./долл.; в четверг рынок упал на больших продажах до уровня 7,99-8,01 грн./долл.; в пятницу произошла корректировка курса на уровень 8,00-8,03 грн./долл.

И.ДАВИДЕНКО считает, что данные колебания связаны с продажами экспортеров в конце месяца для проведения расчетов за газ и с бюджетом (в четверг). Корректировка же в пятницу, скорее всего, связана с появившейся покупкой со стороны некоторых импортеров, предполагает он.

Эксперт: На рынке кредитования физлиц существенных изменений нет

На рынке кредитования физических лиц на этой неделе существенных изменений не произошло.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, количество банков, предлагающих кредитные продукты физлицам, по-прежнему остается небольшим. На сегодняшний день предложения банков по кредитам на потребительские цели таковы: валюта – гривня, сумма кредита – до 15 тыс. грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых. По кредитам на автомобили условия банков следующие: срок – от 2 до 5 лет, процентная ставка – 20,49-30% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты сейчас предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка – 26-30% годовых, либо на недвижимость, уже сданную в эксплуатацию, на срок от 1 до 20 лет, под реальную процентную ставку 28-30,1% годовых.

По мнению эксперта, новостью текущей недели является подтверждение Национальным банком регулярного проведения в первом квартале 2010 года целевых валютных аукционов по продаже валюты заемщикам (физическим лицам), что позволит защитить последних от колебаний валютных курсов и предотвратить рост проблемной кредитной задолженности в иностранной валюте.

Для массового кредитования банкам надо урегулировать убытки

В условиях экономической нестабильности для возвращения массового кредитования банкам придется урегулировать убытки, которые нанес кризис, и наладить стабильную работу.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она прогнозирует, что этот процесс займет два-три года. Поэтому раньше 2011 года активное кредитование возобновить не удастся, считает эксперт. Она подчеркнула, что новых заемщиков банки будут отбирать крайне взвешенно.

Как полагает Н.СИНЯВСКАЯ, предоставление кредитов без начального взноса в скором времени практиковаться не будет. По ее прогнозам, ставки по кредитам будут снижаться, но медленными темпами.

Эксперт отметила, что для активизации работы в секторе кредитования Национальный банк намерен предложить коммерческим банкам новый вид рефинансирования - так называемые стимулирующие кредиты сроком от года до пяти лет. Такие ресурсы регулятора комбанки смогут направлять только на кредитование новых инвестиционных проектов, реализуемых товаропроизводителями, добавила она.

ТЭК

Собрание акционеров "Укртатнафты" не состоялось

Собрание акционеров ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

"Не было кворума. 16 и 22 января кворума также не было", - сказал представитель предприятия.

Напомним, на собрании акционеров "Укртатнафты" планировалось рассмотреть вопросы смены органов управления, утвердить договоры купли-продажи ценных бумаг, распределение прибыли и утверждение сроков выплаты дивидендов за 2006-2008 годы и решить ряд других вопросов.

Агро

Сахарные заводы произвели 1,3 млн. тонн свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины завершили сезон переработки сахарной свеклы и произвели 1,267 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 1,573 млн. тонн, произведенных в прошлом сезоне.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, сахарные заводы переработали 9,44 млн. тонн свеклы. Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,89% (в 2008 г. – 16,04%).

По информации ассоциации "Укрцукор", в переработке свеклы участвовало 56 сахарных заводов (в 2008 г. – 70 заводов).

Данилишин: резкий рост цен на сахар вызван искусственно

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что резкий рост цен на сахар обусловлен искусственно созданным ажиотажем.

Сегодня во время пресс-конференции в Тернополе он заверил, что в Украине дефицита сахара нет.

«Украина произвела 1,3 млн. сахара, и экономических оснований для роста цены на сахар, как и на другие продукты, нет. Цена на сахар в настоящее время необоснованна. Это просто следствие ажиотажа, которое создается искусственно между первым и вторым туром президентских выборов и носит политический характер», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

По его мнению, большие оптовики и посредники решили воспользоваться политической ситуацией и заработать на этом. При этом министр отметил, что Государственная ценовая инспекция и Антимонопольный комитет Украины уже занимаются контролем рынка и изучают причины подорожания сахара.

«Одни производители задекларировали цены на сахар, есть соответствующий утвержденный коридор – от 5,6 до 7,2 грн./кг. Но происходит перерегистрация фирм, которые опять декларируют новую цену и благодаря этому избегают ответственности», – рассказал о выявленной схеме Б.ДАНИЛИШИН.

Министр экономики заверил, что руководство страны будет делать все для того, чтобы не допустить необоснованного повышения цен, отметив, однако, что сделать это будет непросто.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0115/8,0285 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0160/8,0230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0190/8,0280 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,65 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2636/0,2642 грн./рубль, а к 12:00 цены повысились до 0,2638/0,2643 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2637/0,2642 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,3375 рублей за доллар (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3915/1,3985 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1885/11,2150 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1915/11,2055 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,1930/11,2085 грн./евро.

Официальный курс НБУ на 1.02.10

100 USD США – 799.9000 (на 29 января – 800.1200)

100 EUR – 1117.1403 (на 29 января – 1120.0880)

10 RUR – 2.6286 (на 29 января – 2.6352)

Учетные курсы банковских металлов на 1.02.10

за 10 тройских унций (грн.)

959 XAU 10 Золото – 86609.17 (на 29 января – 87353.10)

961 XAG 10 Серебро – 1303.04 (на 29 января – 1329.80)

962 XPT 10 Платина - 121104.86 (на 29 января - 121378.20)

964 XPD 10 Палладий - 33515.81 (на 29 января - 33685.05)