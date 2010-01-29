АНОНС на 1 февраля

Состоится итоговая видеоконференция по обсуждению антикризисных программ кандидатов на пост Президента Украины, организованная Украинским образовательным центром реформ с целью информирования общества о программах, позиции и реальных намерениях кандидатов на пост Президента Украины. Программу Юлии Тимошенко представят: Ольга Боднарь, первый зам..председателя Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства и местного самоуправления и Владимир Бондаренко, председатель подкомитета по вопросам отслеживания влияния законопроектов на показатели бюджета ВРУ по вопросам бюджета. Позицию Виктора Януковича представит Алексей Плотников, председатель подкомитета по вопросам международной экономической политики Комитета ВРУ по вопросам экономической политики.

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Пресс-брифинг по поводу передачи компанией Bosch аккумуляторов на машины скорой медицинской помощи г. Киев.

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Пресс-конференция на тему: "Интернет Ассоциация Украины проводит конкурс на выполнение социологических измерений украинской аудитории Интернет".

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бюро Веритас Сертификейшн первым в Украине получило аккредитацию на право проведения сертификации по OHSAS 18001:2007”, по случаю вручения Аттестата аккредитации Бюро Веритас Сертификейшн представителями Национального Агентства по Аккредитации Украины (National Accreditation Agency of Ukraine - НААУ). Участники: Виктор Горицкий, зам.председателя НААУ; Валерий Красюк, начальник отдела международных связей и информационного обеспечения НААУ; Валерий Якубовський, Региональный управляющий Бюро Веритас Черноморского региона; Олександр Адаменко ,технический директор Бюро Веритас Сертификейшн Украина (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 357-19-07, e-mail: t.franchuk@pr-service.com.uа.

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13-30 - В УНИАН состоится обнародование Открытого письма украинской общественности к будущему Президенту Украины. Кто бы ни выиграл выборы уже сегодня украинская общественность призывает победителя президентских выборов прийти к людям в первую пятницу после инаугурации, на Общественный Форум, инициированный Общественной кампанией Новый гражданин, и рассказать украинцам что, как и когда Президент будет делать для преодоления кризиса и развития Украины. Эту инициативу уже поддержали общественные деятели, журналисты, эксперты, художники, ученые, студенчество. Участники: руководитель Центра «UA» Олег Рыбачук, директор Института массовой информации Виктория Сюмар, писатель Дмитрий Капранов, журналист Вахтанг Кипиани (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0663217585, newcitizen.info@gmail.com www.newcitizen.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

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Состоится встреча участников Финансового Пресс-клуба, организованная Лигой Финансового Развития. Тема встречи: «Будущее после выборов: как обеспечить финансовую стабильность и возродить экономику». Участники: Игорь Уманский, и.о.министра финансов Украины; Анатолий Шаповалов, первый зам.председателя НБУ; Александр Шлапак, первый зам.председателя Секретариата Президента; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Виктор Пинзеник, экс-министр финансов Украины; Игорь Юшко, председатель Правления ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» и др.

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