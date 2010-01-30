Помаранчевая революция в Украине не потерпела поражение

Неправильно говорить о том, что помаранчевая революция потерпела поражение, поскольку ее результаты, в частности, высокий уровень свободы СМИ и уменьшение количества фальсификаций на выборах, хорошо заметны в Украине.

Об этом заявили министры по делам Европы из Великобритании, Германии, Польши и Франции в статье для газеты «Зеркало недели» (№ 3 (782) 30 января - 5 февраля 2010).

«Было бы неправильно говорить, что помаранчевая революция потерпела поражение и что демократия не подходит региону и Украине. Все, кто следил за предвыборной кампанией, знают, что средства массовой информации стали более свободными и более разнообразными - как и сам политический ландшафт. А механизм проведения выборов, как, например, списки избирателей, стал более защищенным от фальсификаций и манипуляций», - заявили Крис БРАЙАНТ, Вернер ХОЙЕР, Миколай ДОВГИЛЁВИЧ и Пьер ЛЕЛУШ.

При этом они подчеркнули, что, несмотря на определенные разочарования результатами помаранчевой революции как в Украине, так и за ее пределами, она послужила катализатором политического прогресса в стране.

«Хотя многие украинцы и друзья Украины чувствуют разочарование, вызванное проблемами, которые продолжают сдерживать развитие Украины, мы также признаем тот большой прогресс, который достигнут со времени помаранчевой революции», - заявили министры.