Тимошенко: При любом разрыве между кандидатами будет объявлен президент

Кандидат в Президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что при любом разрыве между кандидатами в президенты по результатам второго тура выборов в Украине будет объявлен новоизбранный глава государства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканале "Интер", отвечая на вопрос о возможном разрыве между ней и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во втором туре выборов Президента.

"Я не буду прогнозировать разрывы. Я буду прогнозировать победу. Поэтому разрывы – это не моя задача. Думаю, что любого разрыва достаточно, чтобы объявить победу Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Действующий премьер в который раз заявила, что уверена в своей победе на президентских выборах.

"Да, я выиграю", – сказала она.