Главное на 30 января

Выборы

Кандидат в Президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что при любом разрыве между кандидатами в президенты по результатам второго тура выборов в Украине будет объявлен новоизбранный глава государства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканале "Интер", отвечая на вопрос о возможном разрыве между ней и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во втором туре выборов Президента.

"Я не буду прогнозировать разрывы. Я буду прогнозировать победу. Поэтому разрывы – это не моя задача. Думаю, что любого разрыва достаточно, чтобы объявить победу Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Действующий премьер в который раз заявила, что уверена в своей победе на президентских выборах. "Да, я выиграю", – сказала она.

Финансы

В течение прошлого года в Украине должностные лица кредитных союзов обманули своих вкладчиков на сумму более 132 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в прошлом году следователи органов внутренних дел расследовали 62 уголовных дела, связанных с незаконной деятельностью работников кредитных союзов в разных регионах страны.

Уже завершено расследование и направлено в суд 19 дел, по которым к уголовной ответственности привлекаются 56 человек.

По завершенным уголовным делам было установлено, что своими преступными действиями служебные лица кредитных союзов нанесли убытки на сумму более 132 млн. грн. Из этой суммы гражданам возмещено 3,5 млн. грн. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 24 млн. грн.

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Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что дефицит бюджета прошлого, 2009 года не превысил плановые 2,97% ВВП. Об этом она заявила на телеканале "Интер".

Ю.ТИМОШЕНКО опровергла информацию, что дефицит бюджета 2009 года превышает 100 млрд. грн. "Эти цифры не отвечают действительности", - сказала она.

Премьер-министр также посоветовала всем желающим ознакомиться с соответствующими данными на сайте Министерства финансов.

Глава правительства отметила, что законом о бюджете на 2009 год установлен дефицит 2,97% ВВП. "Мы сегодня закончили год, не превышая этот дефицит бюджета. Мы строго идем в параметрах бюджета", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что вся информация о превышении показателя запланированного дефицита бюджета является "рекламной предвыборной программой В.ЯНУКОВИЧА".

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Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что максимум через полгода Украина выйдет из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время телеэфира на канале "Интер".

"Я думаю три-четыре месяца, максимум полгода и страна выйдет именно на тот путь, который и будет называться экономическим становлением", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что сегодня правительство и она как кандидат в президенты смотрят в будущее довольно уверенно. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, трудно переживать кризис, но возможно. "Кризисы не длятся пожизненно. Они всегда имеют начало и имеют конец", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила убеждение, что Украина прошла кризис не разрушив финансовую стабильность страны. Глава правительства также выразила убеждение, что кризис является бедой, на которой не стоит строить рейтинги.

ТЭК

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не допустит никаких изменений относительно собственности украинской ГТС, в частности создания консорциумов в газовой сфере.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом вопросе ее позиция и позиция Сергея ТИГИПКО, которому она предложила должность главы правительства в корне расходятся. "Газотранспортная система Украины, которая является государственной собственностью, – это наш ключ к энергетической независимости государства. Это есть наше влияние на все энергетические процессы в нашем регионе. Это – влияние Украины на энергетическую политику Европейского Союза, стран СНГ", – сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ВР приняла закон, который запрещает любые манипуляции относительно изменения формы собственности газотранспортной системы. "Здесь компромиссов я искать не буду. Газотранспортная система – стратегическая государственная собственность Украины, и никакие махинации, консорциумы, СП (совместные предприятия – УНИАН), любые передачи в аренду я никогда не позволю сделать", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, другой кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ недавно заявил, что выступает за создание консорциума по реконструкции и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

По его словам, такие действия, вместе с возможным участием Украины в консорциумах по созданию Россией обходных газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», создадут условия защиты национальных интересов, и, прежде всего, – в сфере энергобезопасности.

Экс-кандидат в президенты С.ТИГИПКО перед первым туром выборов неоднократно заявлял, что Украине нужно создать консорциум по управлению газотранспортной системой вместе с российским «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями.

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Повышение закупочной цены на уголь для тепловых электростанций, инициированное Минуглепромом, позволит стабилизировать ситуацию в угольной промышленности, выплатить зарплаты шахтерам и увеличить объемы угледобычи в ближайшие годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Закупочную цену на уголь для ТЭС необходимо срочно повысить, чтобы стабилизировать финансовое состояние углепрома в кризисный период: в частности, чтобы вовремя выплатить зарплаты шахтерам в феврале, а также – чтобы угольщики ни на неделю не прекращали работы по введению новых очистных забоев и оборудованию их современной техникой», - отметила глава комитета. Поэтому инициативу Минуглепрома о повышении базовой закупочной цены на 10% необходимо как можно скорее воплотить в жизнь, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что повышение закупочной цены особенно важно в условиях, когда не принят госбюджет-2010, предусматривающий масштабные инвестиции в угольную отрасль. «Правительство ТИМОШЕНКО заложило в проект госбюджета-2010 программу реформирования и технической модернизации угольной отрасли. К сожалению, по политическим мотивам в Верховной Раде саботировали принятие этого законопроекта вовремя», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Поэтому сейчас из-за недофинансирования у шахтеров возникают задержки с подготовкой новых забоев и закупкой оборудования. Зарплаты горнякам правительство пока финансирует по временной схеме – из остатков стабилизационного фонда прошлого года. Но эти остатки не безграничны, отметила она.

Глава комитета промполитики подчеркнула, что энергетики также заинтересованы в том, чтобы закупочная цена на уголь сейчас была повышена. «Министерство топлива и энергетики поддерживает инициативу угольщиков о росте цены: энергетики понимают свои долгосрочные интересы в снабжении топливом. Ведь угледобыча – это производство, которое требует постоянных, ежемесячных капиталовложений в новые лавы», - говорит она. Если не осуществлять эти вложения хотя бы полгода, по окончании кризиса произойдет значительное снижение объемов угледобычи и рост ее себестоимости. Тогда как интересы энергетической независимости Украины требуют увеличения добычи и расширения использования угля в экономике. Поэтому правительство с 2008 года последовательно выполняет положение своей программы об увеличении цен на уголь, чтобы модернизировать углепром и обеспечить его работникам достойную оплату труда, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

ЖКХ

В 2010 году киевляне самостоятельно определят перечень услуг по содержанию домов, за которые они будут платить.

Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С этой целью в каждом доме столицы будут проведены общественные слушания.

«Жильцы каждого дома самостоятельно определят, за какие услуги они готовы платить муниципальным коммунальным службам, а какие будут выполнять самостоятельно или же с помощью других служб”, - сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

В частности, по его словам, жильцы смогут дополнительно заложить в тариф плату за охрану, консьержа, замену лифта и т.п. Или же оставить все как есть или даже сократить количество услуг, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однако при этом он отметил, что нужно учесть, что законодательством предусмотрен перечень обязательных услуг по содержанию домов коммунальной формы собственности, и в случае, если жильцы решат отказаться от каких-либо из них, они должны определиться, кто в дальнейшем будет предоставлять эти услуги.

“То есть, в протоколе общественных слушаний будет записано, что, например, жильцы дома решили отказаться от централизованного вывоза твердых бытовых отходов, и сразу же отмечено, кто вместо этого будет выполнять эту функцию. Это же касается содержания лифта, мытья лестничных клеток и т.п. Решение будет приниматься большинством в каждом отдельно взятом доме», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что во исполнение распоряжения Киевского городского председателя структурными подразделениями КГГА уже разработан порядок проведения общественных слушаний по тарифам на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Сейчас Главным управлением жилищного хозяйства совместно с районными администрациями проводится организационная подготовительная работа для проведения общественного обсуждения расчетов, начиная с февраля 2010 года. Общественные слушания по каждому жилому дому планируется провести в течение первого полугодия текущего года, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

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Мэрия Херсона предупреждает горожан о возможных перебоях с водообеспечением из-за долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении, распространенном пресс-службой мэрии областного центра.

Также в обращении указывается, что, по состоянию на 20 января 2010 года общий долг населения Херсона за полученные услуги по водоснабжению, отведению канализационных стоков, обслуживанию жилого фонда и теплоснабжению составляет 51,33 млн. грн.

Как сообщалось ранее, в 2009 году горисполком Херсона из-за неэффективности управления горводоканалом и постоянного накопления долгов предприятия за использованную электроэнергию перед поставщиком рассматривал вопрос передачи горводоканала в аренду или концессию. Однако городской совет отклонил предложение горисполкома.

Также в прошлом году городской совет выделил горводоканалу дотацию для погашения долгов за потребленное электричество в сумме 2 млн. грн.

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В Днепропетровске коммунальные службы готовятся вывести свою технику под стены областного управления Государственного казначейства, чтобы выразить протест против задержек финансирования неотложных расходов коммунальщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

"В течение недели Днепропетровское казначейство не проплачивает коммунальным службам 5,2 млн. грн. Это средства городского бюджета, которые лежат без движения”, - отметил И.КУЛИЧЕНКО.

По словам мэра, задолженность коммунальных служб перед поставщиками горюче-смазочных материалов уже превышает 1 млн. грн. Работники коммунальных служб, которые из-за непогоды работают сверхурочно, не получают заработную плату.

Как отметил И.КУЛИЧЕНКО, если областное управление Госказначейства в ближайшее время не осуществит платежи, то "коммунальный транспорт заблокирует работу учреждения".

АПК

В Кременчугском водохранилище в урочищах «Байкал» и «Очеретяное» Черкасской области гибнет рыба. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении госрыбохраны в Черкасской области, отметив, что это одни из крупнейших нерестилищ области, их площадь достигает 250 гектаров.

По данным управления госрыбохраны, в результате чрезвычайной ситуации потери рыбного хозяйства Черкасской области составляют свыше 2,5 млн. грн. По предварительным подсчетам, от удушения погибло 7 тонн молодняка карпа, леща, сома, плотвицы и сазана. Рыба гибнет от того, что 15-сантиметровый слой льда давит мальков рыбы на мели, и от недостатка воздуха они погибают. Проблема в том, что осенью уровень воды в этих урочищах падает, и рыба оказывается отрезанной от водохранилища. Если бы выкопать ров, который бы соединял урочища с Кременчугским водохранилищем, то проблемы не было, заявили в управлении госрыбохраны.

На дноуглубительные работы нужно около 1 млн. грн. и разрешения от прилегающих к водохранилищу сел. Деньги уже есть, но нет согласования двух сельских советов – Лесковского и Червонослободского.

Сейчас работники Главного управления главрыбохраны в Черкасской области вместе с рыбаками делают проруби для доступа воздуха, камышовые "подушки" и насыщают воду кислородом, перекачивая помпой воду из проруби в прорубь.

В прошлом году в урочищах «Байкал» и «Очеретяное» погибло свыше 30 тонн рыбы.

Погода

На территории Украины в связи с перемещением циклона с Балкан в ближайшие сутки ожидается осложнение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, в частности, утром и днем 31 января в западных областях, ночью 1 февраля на большей части территории страны сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат местами 25-30 м/с.

В южных, центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, гололед, в отдельных районах сильный, в Крыму дожди в горах с мокрым снегом, местами сильные осадки, днем 1 февраля в западной части ослабление осадков.

На дорогах страны гололедица.

Завтра температура воздуха ночью будет 4-9° мороза, на Прикарпатье, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 14° мороза, днем от 2 °мороза до 3° тепла; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла; в Крыму ночью 1-5° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киеве и Киевской области 31 января облачная погода, снег. Температура ночью по области 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

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Угроза схождения снежных лавин на Ангарском перевале в Крыму сохраняется в субботу и воскресенье.

«30 и 31 января на Ангарском перевале лавиноопасно», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС, текстом которого располагает УНИАН.

Проезд по дорогам полуострова, в том числе - в районе Ангарского и Грушевского перевалов, обеспечен.

В четверг спасатели предупреждали: на Ангарском перевале лавиноопасно 28-29 января и призывали туристов и жителей полуострова избегать нахождения в этом районе.

(УНИАН)