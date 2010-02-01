9 февраля начнутся переговоры о создании новой коалиции в ВР

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 9 февраля – сразу после выборов главы государства – начнутся переговоры о создании нового коалиционного большинства в Верховной Раде.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью телеканалу «1+1».

«Относительно будущей коалиции, 9 февраля будут сделаны первые шаги. Сразу после выборов, я считаю, пройдут переговоры о создании нового формата коалиции», - заявил политик.

Он также выразил мнение, что народные депутаты, которые голосовали за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, поступили честно.