Тимошенко поручила проверить рынки

Кабинет министров Украины поручил государственным органам пожарного надзора, санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарной медицины, службы по карантину растений и органам внутренних дел проводить проверки в порядке государственного надзора (контроля) исключительно тех субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют организацию (обеспечение) торговли на продовольственных, непродовольственных и смешанных рынках.

Соответствующее правительственное распоряжение подписала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, сообщает ее официальный сайт.

В то же время органам внутренних дел Кабмин поручил проводить проверки субъектов ведения хозяйства исключительно в пределах осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и мероприятий по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях.

Государственная налоговая администрация должна обеспечить проведение плановых проверок физических лиц - предпринимателей с приглашением их в налоговые органы по месту регистрации путем направления письменного сообщения.

Органы Государственной налоговой службы, в соответствии с распоряжением, будут оформлять направление на проведение внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства с учетом данных реестров заключенных договоров аренды и субаренды торговых мест, а также проверок в соответствии с установленными требованиями исключительно для тех субъектов ведения хозяйства, в отношении которых проводятся проверки.

Вчера в Днепропетровске под время телемоста Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что сейчас нет никаких оснований для повышения цен на сахар, подсолнечное масло и другие продукты питания. Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр убеждена, что повышение цен на продукты питания является спланированным заговором монополистов, пиартехнологией с целью прихода к власти олигархии.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «на протяжении последних двух недель в Украине работает специальная политическая технология, начало которой положили большие корпорации, которые держат в руках производство сахара и масла».