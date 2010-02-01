Тимошенко: Для повышения цен на продукты нет оснований

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что сейчас нет никаких оснований для повышения цен на сахар, подсолнечное масло и другие продукты питания. Об этом она заявила сегодня в Днепропетровске под время телемоста. сообщает Правительственный портал.

Премьер-министр убеждена, что повышение цен на продукты питания является спланированным заговором монополистов, пиартехнологией с целью прихода к власти олигархии.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «на протяжении последних двух недель в Украине работает специальная политическая технология, начало которой положили большие корпорации, которые держат в руках производство сахара и масла».

Премьер заверила, что сразу после выборов цены на сахар и масло вернутся на прежний уровень.