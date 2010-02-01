Анонс на 1 февраля

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10-30 - Состоится встреча и совместная пресс-конференция Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и Премьер-министра Республики Молдова Влада Филата. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж, малый зал.

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11-00 - Состоится Заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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11-00 - Пресс-брифинг по поводу передачи компанией Bosch аккумуляторов на машины скорой медицинской помощи г. Киев. Участники: Олег Рябцев, региональный директор по продажам компании «Роберт Бош Лтд.»; Николай Грищенко, директор государственной организации «Киевмедавтотранс» (ул. Куреневская, 16 в, «Киевмедавтотранс»).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: "Интернет Ассоциация Украины проводит конкурс на выполнение социологических измерений украинской аудитории Интернет". Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Александр Ольшанский, зам.председателя Правления ИнАУ; Эллина Шнурко-Табакова, член Правления ИнАУ; Владимир Куковский, исполнительный директор ИнАУ ("Українські Новини", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бюро Веритас Сертификейшн первым в Украине получило аккредитацию на право проведения сертификации по OHSAS 18001:2007”, по случаю вручения Аттестата аккредитации Бюро Веритас Сертификейшн представителями Национального Агентства по Аккредитации Украины (National Accreditation Agency of Ukraine - НААУ). Участники: Виктор Горицкий, зам.председателя НААУ; Валерий Красюк, начальник отдела международных связей и информационного обеспечения НААУ; Валерий Якубовський, Региональный управляющий Бюро Веритас Черноморского региона; Олександр Адаменко, технический директор Бюро Веритас Сертификейшн Украина (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал).

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13-00 - В пресс-центре «Комсомольской правды в Украине» состоится пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко, посвященная проблеме открытых люков на улицах городов Украины и трагическим ситуациям, произошедшим в результате этого. На пресс-конференции будут присутствовать родители пострадавших детей. Пресс-конференция будет транслироваться в on-line режиме на сайте «Комсомольской правды в Украине» и предусматривает возможность телефонных вопросов зрителей. (ул. Фрунзе 104, 5 этаж).

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14-00- Состоится встреча участников Финансового Пресс-клуба, организованная Лигой Финансового Развития. Тема встречи: «Будущее после выборов: как обеспечить финансовую стабильность и возродить экономику». Участники: Игорь Уманский, и.о.министра финансов Украины; Анатолий Шаповалов, первый зам.председателя НБУ; Александр Шлапак, первый зам.председателя Секретариата Президента; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Виктор Пинзеник, экс-министр финансов Украины; Игорь Юшко, председатель Правления ОАО «Дочерний банк Сбербанка России»; Владимир Хливнюк, председатель Правления Банка «Финансы и кредит»; Роман Шпек, вице-президент ПАТ «Альфа-Банк» (Украина) (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16).