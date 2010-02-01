Европейские министры обсудят в Варшаве отношения с Украиной

Европейские министры стран Веймарского треугольника встретятся в Варшаве для обсуждения экономической стратегии Европы, вопросов защиты климата, проблем энергетической безопасности.

Как передает «Немецкая волна», во время встречи будет речь идти и об отношениях с Украиной.

«Веймарский треугольник – это отличный инструмент, чтобы придать европейской интеграции дополнительный импульс», - убежден статс-министр немецкого внешнеполитического ведомства Вернер ГОЙЕР. В понедельник вместе со своими коллегами из Польши и Франции – Миколаем ДОВГИЛЕВИЧЕМ и Пьером ЛЕЛУШЕМ – он будет иметь шанс воспользоваться этим инструментом на практике.

Именно эти три министра, а также их британский коллега Крис БРАЙАНТ на днях подчеркнули исключительную важность Украины для Восточной Европы. «Украина, которая сможет продолжить консолидацию демократии и плюрализма средств массовой информации, станет примером для других стран региона», - заявили В.ГОЙЕР, М.ДОВГИЛЕВИЧ, П.ЛЕЛУШ и К.БРАЙАНТ в своей совместной статье на страницах украинского издания «Зеркало недели».

Веймарский треугольник был создан в 1991 году. Консервативно-либеральная коалиция намерена наполнить новой жизнью этот дискуссионный форум Германии, Польши и Франции. За его деятельностью с интересом следят и в Киеве. В прошлом году впервые состоялось несколько встреч в формате «Веймарский треугольник плюс Украина».