Завтра будет опубликован закон о моратории на продажу земли

Завтра, 2 февраля, будет опубликован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул данный закон без своей подписи. По словам спикера, закон возвращен «с такой формулировкой: «я его просто подписывать не буду».

В.ЛИТВИН добавил, что раньше в таких случаях еще был тезис о том, что Президент Украины оставляет за собой право в случае опубликования обратиться в Конституционный Суд Украины. В данном случае такой ссылки нет, сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что «завтра закон будет опубликован, как того требует Конституция Украины».

Как сообщал УНИАН, 19 января парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать. В случае не подписания данный закон может быть опубликован без подписи Президента Украины.