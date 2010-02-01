ПЖД направила на финансовую помощь ветеранам-железнодорожникам более 8 млн. грн.

Днепропетровск. Приднепровская железная дорога в 2009 г. направила на финансовую помощь ветеранам-железнодорожникам более 8 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В течение прошлого года в ведомственных пансионатах и санаториях дороги оздоровилось более 1,1 тыс. ветеранов войны и труда, для 749 человек приобретены лекарства, свыше 420 ветеранов получили средства на операциии лечение.

Кроме того, ПЖД предоставила более 2,9 тыс ветеранам твердое топливо по льготным ценам.

Справочно. Дорожный сонет ветеранов Приднепровськой железной дороги насчитывает более 43,2 тыс. ветеранов-железнодорожников. Из них 3,7 тыс человек работают в настоящее время.