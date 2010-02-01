Главное на 1 февраля (день)

Хроника дня *** Бюджет:Литвин прогнозирует, что Госбюджет-2010 будет принят не ранее, чем через полгода

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Государственный бюджет на 2010 год будет принят не ранее середины текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Государственного бюджета нет и, я думаю, при таком подходе до середины года он не появится», - сказал спикер.

Председатель ВР отметил, что до этого он был оптимистом и считал, что главный финансовый документ страны появится уже в марте.

Финансы: Нацбанк в 2009 году увеличил активы на 6% Активы Национального банка Украины (НБУ) в 2009 году увеличились на 6% - до 372 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 30 января т.г.

Средства и депозиты в иностранной валюте сократились на 15% - до 98,018 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 12% - до 111,327 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований увеличился почти в 8 раз – до 510 млн. грн., монетарное золото – на 33% - до 5,434 млрд. грн., кредиты банкам и другим заемщикам – на 22% - до 74,025 млрд. грн., основные средства и нематериальные активы – на 14% - до 6,335 млрд. грн.

Обязательства Нацбанк в 2009 году увеличились на 3% - до 267,092 млрд. грн., в том числе, банкноты и монеты в обороте выросли на 2% - до 170,536 млрд. грн., средства банков – на 24% - до 23,359 млрд. грн., средства государственных и других учреждений сократились почти в 6 раз – до 2,217 млрд. грн. На конец года объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, увеличился на 22% - до 3,421 млрд. грн., обязательства перед МВФ – на 27% - до 66,818 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в 2009 году оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 17% (в том числе, фонды и другие резервы увеличились в 1,7 раза – до 6,399 млрд. грн.; резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов – на 16% - до 94,742 млрд. грн.).

Наличный доллар незначительно подорожал

Наличный курс доллара в комбанках изменился незначительно – 8,05/8,10 грн./долл.

Киев. 1 февраля. УНИАН. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн./долл., продают – по 8,10 грн./долл. Курс незначительно изменился по сравнению с 31 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился, по сравнению с 31 января, и сегодня составляет 11,16 грн./евро, продажи – понизился на 0,4% – до 11,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,06-11,21 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,43 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 31 января, почти не изменился и составляет в среднем 0,2595/0,2689 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,10 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился, по сравнению с 31 января, и сегодня составляет 11,16 грн./евро, продажи – понизился на 0,5% – до 11,32 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,08-11,21 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 31 января, понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2577 грн./рубль, продажи – не изменился –0,2690 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,04/8,09 грн., евро – 11,15/11,30 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,12 грн., евро – 11,10/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,11 грн., евро – 11,15/11,45 грн., рубль – 0,2580/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,999, к евро – 11,171403, к российскому рублю – 0,26286.

Фондовый рынок: ГКЦБФР обязала ИСИ раз в полгода оглашать информацию

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обязала институты совместного инвестирования (ИСИ) раз в полгода оглашать информацию о себе на сайте общедоступной информационной базы данных ГКЦБФР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор департамента мониторинга и стратегии развития фондового рынка ГКЦБФР Елена ТАБАЛА.

В частности, комиссия по итогам первого полугодия обязала ИСИ обнародовать информацию о стоимости находящихся в управлении чистых активов, о юридических лицах, чьими услугами пользуется инвестиционный фонд и пр.

По итогам второго полугодия информация оглашается в составе годичной информации, при этом обязательным является раскрытие финансовой отчетности ИСИ, аудиторских заключений о их деятельности и пр.

Данное решение ГКЦБФР вступает в силу 5 февраля этого года.

ГКЦБФР обязала биржи раскрывать информацию о контрактах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку своим решением №1526 обязала фондовые биржи предоставлять более полную информацию о биржевых контрактах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор департамента мониторинга и стратегии развития фондового рынка ГКЦБФР Елена ТАБАЛА.

В соответствии с решением комиссии, вводится обязательное предоставление ГКЦБФР ежедневной информации о всех исполненных биржевых контрактах, а также нерегулярной информации об изменениях относительно биржевых контрактов и санкций - исполнение их после сроков, предусмотренных при заключении, изменения условий контрактов, аннулирования. В то же время, значительно уменьшены объемы предоставляемой ежемесячной информации.

Данное решение вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

ТЭК: Поставки Украиной электроэнергии в Молдову скоро возобновятся

Вопрос возобновления закупок Молдовой электроэнергии в Украине будет решен в ближайшее время.

Об этом в комментарии УНИАН заявил премьер-министр Молдовы Влад ФИЛАТ.

Он отметил, что сегодня переговоры по решению вопроса по закупке электроэнергии продолжаются. «Переговоры продолжаются. Скоро вопрос будет решен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года прекратило коммерческий экспорт электроэнергии в Молдову.

Экспортные поставки прекращены в связи с односторонним отказом молдавской стороны в связи с подписанием Молдавской ГРЭС аналогичного долгосрочногог контракта с российским контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

При этом между Украиной и Молдовой был сохранен так называемый перетоковый режим поставок в объеме 7 млн. кВт/час.

До прекращения экспорта Украина ежемесячно экспортировала в Молдову около 250 млн. кВт/час.

"Укртатнафта" в этом году планирует увеличить переработку нефти до 5-6 млн. тонн.

В текущем году ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует увеличить переработку нефти до 5-6 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления предприятия по производству и капитальному строительству Сергей КОШЕЛЮК.

По его словам, "Укртатнафта" на 2010 год имеет договоренности с Азербайджаном на поставку ежемесячно 240 тыс. тонн нефти, и эти объемы могут быть увеличены еще на 80 тыс. тонн в месяц.

"Также ежемесячные поставки восточно-украинской нефти составляют порядка 150-170 тыс. тонн, а казахской нефти - 15-20 тыс. тонн. Сырьем мы обеспечены, и будем, соответственно, восстанавливать свою долю на рынке нефтепродуктов", - сказал С.КОШЕЛЮК.

Справка УНИАН. ЗАО "Укртатнафта" создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году ЗАО "Укртатнафта" переработало 3,2 млн. тонн нефти.

АМК возбудил дело по необоснованному повышению цен на нефтепродукты

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело и начал расследование в связи с необоснованным повышением цен на нефтепродукты в стране в январе 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что такое решение принято по результатам предварительного анализа ситуации на общегосударственных рынках нефтепродуктов.

Исполняющий обязанности председатели АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО дал поручение провести расследование и установить, насколько именно такое повышение операторами цен на нефтепродукты является обоснованным.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на протяжении января этого года мировые цены на бензины и дизельное топливо, в частности, на рынках Европы, выросли на 8% и 7% соответственно. А в Украине в это время оптовые цены на высокооктановые бензины повысились на 9,1%, на низкооктановые – на 10,5%, на дизтопливо – на 6,2%, а розничные цены – на 11, 12 и 14% соответственно.

Кроме того, и.о. главы АМК проинформировал, что сейчас на рассмотрении находится 42 дела в отношении операторов региональных рынков нефтепродуктов. Также, Антимонопольный комитет ведет 2 дела относительно общегосударственного рынка сжиженного газа, который используется в качестве моторного топлива.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.

Фондовый рынок: ГКЦБФР обязала биржи рскрывать информацию о контрактах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку своим решением №1526 обязала фондовые биржи предоставлять более полную информацию о биржевых контрактах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор департамента мониторинга и стратегии развития фондового рынка ГКЦБФР Елена ТАБАЛА.

В соответствии с решением комиссии, вводится обязательное предоставление ГКЦБФР ежедневной информации о всех исполненных биржевых контрактах, а также нерегулярной информации об изменениях относительно биржевых контрактов и санкций - исполнение их после сроков, предусмотренных при заключении, изменения условий контрактов, аннулирования. В то же время, значительно уменьшены объемы предоставляемой ежемесячной информации.

Данное решение вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

Цена барреля нефти ОПЕК снизилась

Цена нефтяной "корзины"ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 29 января снизилась до 71 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

По состоянию на пятницу, 29 января, цена барреля нефти ОПЕК снизилась на 0,39 доллара и составила 71,01 доллара против 71,4 доллара в четверг 28 января. "Корзина" ОПЕК дешевеет с 14 января. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,54 доллара, в феврале - 41,41 доллара, в марте - 45,78 доллара, в апреле - 50,20 доллара, в мае - 56,98 доллара, в июне - 68,36 доллара, в июле - 64,59 доллара, в августе - 71,35 доллара, в сентябре - 67,17 доллара, в октябре - 72,67 доллара, в ноябре - 76,29 доллара, в декабре - 74,01 доллара. В январе 2010 года средняя цена составила 76,01 доллара за баррель. В марте 2008 года "корзина"была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора.

Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Торговля: Кабмин поручил проверить организацию торговли на рынках

Кабинет министров Украины поручил государственным органам пожарного надзора, санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарной медицины, службы по карантину растений и органам внутренних дел проводить проверки в порядке государственного надзора (контроля) исключительно тех субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют организацию (обеспечение) торговли на продовольственных, непродовольственных и смешанных рынках.

Соответствующее правительственное распоряжение подписала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, сообщает ее официальный сайт.

В то же время органам внутренних дел Кабмин поручил проводить проверки субъектов ведения хозяйства исключительно в пределах осуществления оперативно-розыскной деятельности, дознания и мероприятий по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях.

Государственная налоговая администрация должна обеспечить проведение плановых проверок физических лиц - предпринимателей с приглашением их в налоговые органы по месту регистрации путем направления письменного сообщения.

Органы Государственной налоговой службы, в соответствии с распоряжением, будут оформлять направление на проведение внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства с учетом данных реестров заключенных договоров аренды и субаренды торговых мест, а также проверок в соответствии с установленными требованиями исключительно для тех субъектов ведения хозяйства, в отношении которых проводятся проверки.

Земельный рынок: Завтра будет опубликован закон о моратории на продажу земли до 2012 года - Литвин

Завтра, 2 февраля, будет опубликован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул данный закон без своей подписи. По словам спикера, закон возвращен «с такой формулировкой: «я его просто подписывать не буду».

В.ЛИТВИН добавил, что раньше в таких случаях еще был тезис о том, что Президент Украины оставляет за собой право в случае опубликования обратиться в Конституционный Суд Украины. В данном случае такой ссылки нет, сказал Председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что «завтра закон будет опубликован, как того требует Конституция Украины».

Как сообщал УНИАН, 19 января парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать. В случае не подписания данный закон может быть опубликован без подписи Президента Украины.

АПК: Посев сахарной свеклы в этом году составит 450 тыс. га

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует посев сахарной свеклы на площади 450 тыс. га в текущем году. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

Сообщается, что регионы заявили о посеве 380 тыс. га, «но мы считаем, что посевы увеличатся до 450 тыс. га», - добавили в ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году сахарная свекла была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 г. составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.

Производители мяса и молока недополучили 800 млн. грн. дотаций

Производители мяса и молока в первом полугодии 2009 г. недополучили более 800 млн. грн. дотаций.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации.

«На протяжении 2009 г. дважды изменялись соответствующие законодательные нормы (относительно государственной поддержки производителям молока и мяса – УНИАН). Как следствие, производители мяса и молока за первое полугодие 2009 г. недополучили более 800 млн. грн. дотаций», - говорится в сообщении.

При этом в УАК отметили, что государственная поддержка является одним из важнейших факторов формирования цены на молочное сырье. «Существенным фактором в процессе формирования цены молочного сырья остается уровень государственной поддержки, в частности, льготы производителям мяса и молока по специальному режиму применения налога на добавленную стоимость, который составляет около 2,5 млрд. грн. в год», - говорится в сообщении.